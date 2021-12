Festival Interceltique de Lorient : Gaëtan Roussel, Elephant Sessions et le bagad de Lann Bihoué en 2022

Ils seront sur la scène à Lorient en 2022. Le programmateur du festival interceltique de Lorient Jean-Philippe Mauras dévoile vendredi 10 décembre en direct sur France Bleu Breizh Izel les premiers noms de sa programmation. On y retrouve le chanteur français Gaétan Roussel, les Ecossais d'Elephant Sessions, le groupe anglo-irlandais Flook, le bagad de Lann Bihoué, et les groupes bretons bien connus des amateurs de fest-noz Fleuves et Noon.

La billetterie ouvre en ligne samedi 11 décembre. Un nouvel espace sera également inauguré lors de cette 51 ème édition, consacrée aux Asturies. Le KLEUB sera consacré aux musiques actuelles celtiques des différents pays invités.