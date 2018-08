Lorient, France

Si l'administration du festival n'a pas encore reçu les chiffres définitifs, le premier bilan est satisfaisant. "Nous nous étions fixé des objectifs en terme de restauration, bar et produits dérivés, nous les avons atteints samedi soir. La journée de dimanche, ce n'est que du plus", annonce Guy Gestin, président du FIL.

La parade a accueilli, dimanche 5 août, 9500 spectateurs. Entre 6300 et 7300 personnes ont participé chaque nuit. Sur les 10 jours, ce serait 800 000 festivaliers qui auraient profité des animations et des concerts. Et chaque jour, le FIL s'anime grâce à 1700 bénévoles.

Cette année, l'avenue des Pays Celtes avait été agrandie et le Breizh Stade ainsi que la place des Pays Celtes sont des nouveautés. Un pari réussi pour le président du festival.

"Sur le plan financier, c'est très satisfaisant. Le festival sera à l'équilibre. Cela nous permet de porter des projets. C'est très important. Nous allons réfléchir déjà à l'édition 2019 avec la Gallice -la région à l'honneur- et en 2020 avec la grande fête de la Bretagne !", projette Guy Gestin. En 2020, le FIL fêtera ses 50 ans.