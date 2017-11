Festival international de la photo animalière de Montier en Der: Yann Arthus-Bertrand invité d'honneur

Ce jeudi, c'est l'ouverture du festival international de la photo animalière de Montier en Der dans la Marne. L'invité d'honneur cette année c'est le photographe et reporter Yann Arthus-Bertrand. Jusqu'à dimanche, venez découvrir plus de 2000 clichés photographiques exposés dans toute la ville.

Le Festival international de la photo animalière de Montier en Der débute ce jeudi. Yann Arthus-Bertrand, écologiste et réalisateur connu pour ses documentaires "La terre vue du ciel " et "Human" est l'invité d'honneur. Embassadeur de l'organisation des Nations Unies pour l'environnement, il parlera de ses débuts comme photographe dans les années 80 auprès des lions du Kenya. Mais il parlera aussi d'environnement et de la protection de la planète.

Interview de Yann Arthus-Bertrand sur Farnce Bleu Champagne- ardenne Copier

Lundi, 15 000 scientifiques originaires du monde entier ont lancé un appel pour alerter sur la baisse de la quantité d'eau potable disponible sur la planète mais aussi sur la déforestation. Sur ce sujet, Yann Arthus-Bertrand répond "aujourd'hui, le sol est en train de se dérober sous nos pieds. Nous vivons dans le déni mais nous ne voulons pas y croire . Toutes les grandes COP organisées par nos politiques ne servent finalement à rien même si nos élus ne font que leur travail et en même temps, on vit dans un pays où la croissance est devenue le Graal absolu car cette croissance paye les hôpitaux, les écoles, les fonctionnaires mais on sait très bien que cette croissance n'est pas bonne pour l'environnement."

Exposition des photos de Yann Arthus-Bertrand "The Earth Seen from the Sky" © Maxppp - MARCELO FONSECA

Lors de ce festival international de la photo animalière de Montier en Der, vous pourrez voir près de 2000 clichés exposés dans la ville. Retrouvez toute la programmation ici

L’aventure du Festival international de Montier en Der a commencé il y a 20 ans. Cette compétition est aujourd'hui la plus importante au monde dans le domaine de la photographie de nature.