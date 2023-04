Festival international du cerf-volant et du vent : la leçon de Marjorie en deux minutes

Coup d'envoi ce samedi et pour trois jours de la 29ème édition du Festival International du Cerf-volant et du Vent à Châtelaillon-Plage. Un évènement en partenariat avec France Bleu La Rochelle. Plus de 100.000 spectateurs sont attendus pendant ce week-end pascal le long de la Grande Plage. En quelques chiffres, le festival c'est trois jours de démonstrations, 25 heures de spectacle, 800 cerfs-volants chaque jour dans le ciel, mais aussi des ateliers de confection, des baptêmes, 250 initiations à la voile pour les 2-11 ans, un village Nature dédié à la protection de l’environnement. Sans oublier la chasse aux œufs dans le sable ce dimanche (10h). Au total, 360 cerfs-volistes, kitesurfeurs et sportifs venus du monde entier vont en entre plein la vue au public.

ⓘ Publicité

"Le cerf-volant, c'est mon métier", Marjorie Truchet

Parmi les pointures du cerf-volant, Marjorie Truchet. Elle habite dans le village de Genouillé (entre Rochefort et Surgères) et possède une cinquantaine de cerfs-volants. "Au lieu de regarder la télé le week-end, j'allais avec mon père sur le vieux stade du village pour m'initier au cerf-volant, la passion a démarré là. Ensuite, il y a eu les rassemblements dans le parc de Bagatelle, près de l'hippodrome de Longchamps". La passion du cerf-volant ne la quitte plus, au point d'en faire son métier. "J'ai créé mon entreprise, la cour d'Eole". Marjorie se déplace pour des team-buildings dans les entreprises ou pour des ateliers de fabrication dans les écoles.

Membre de l'association Kosmodul'air , Marjorie Truchet excelle dans la catégorie des cerfs-volants acrobatiques, deux ou quatre lignes. "C'est un peu comme le Delta c'est le cerf-volant en forme de triangle, avec une ligne dans la main droite, une autre dans la main gauche. En quatre lignes, on a un cerf-volant qui ressemble à un nœud papillon, un W. On a deux lignes de frein en plus et pour manœuvrer tout ça, on a des poignées spéciales où on attache la ligne du haut et la ligne du bas pour chaque main. Ca nous permet de le piloter, on peut avancer, s'arrêter, reculer, le manœuvrer un peu comme un hélicoptère".

loading

Marjorie Truchet est aussi une grande compétitrice. Membre de l’équipe de France de cerfs-volants acrobatiques, elle cumule les titres de championne à travers le monde. "On est entre le patinage artistique, la natation synchronisée, ce genre de sports. Ca se pratique soit en individuel, soit à deux, soit en équipe, en deux lignes ou en quatre lignes. Et là, effectivement, on a une partie technique, où on nous impose trois figures de précision connues à l'avance. Par exemple, on dessine un grand diamant, on fait un losange avec certaines manœuvres aux angles. Pour le deux lignes, on a par exemple comme un arc avec une flèche, donc on dessine un grand D comme la lettre. Après, on fait comme s'il y avait une flèche qui tirait au travers. On donne le début et la fin, en général, on dit "in", "out" pour signaler la figure. Les juges posent leurs notes. Il y a la routine technique, avec un temps imparti, de quelques minutes. En gros, il faut donner le meilleur de soi-même en technique. Après on a une partie chorégraphie qui est à part. On a une musique et il faut mettre un peu de technique et suivre la musique"

loading