Le festival du film policier de Beaune se déroulera du 4 au 8 avril. Au centre de la programmation, la compétition avec des longs métrages venus des quatre coins du globe, d'Asie, d'Amérique du nord et d'Europe. Voici les huit films que les deux jurys, celui présidé par Lambert Wilson et l'autre composé de membres éminents de la police internationale, devront départager.

Les candidats européens au palmarès:

FRÈRES DE SANG (La terra dell’abbastanza) de Damiano D’Innocenzo & Fabio D’Innocenzo (Italie). Ce premier film raconte l'histoire de deux amis d'enfance qui voudraient passer de livreurs de pizza à membre de la mafia. Un scénario sur mesure pour les fans de la série Gomorra, à noter que les deux réalisateurs sont autodidactes.

JERSEY AFFAIR (Beast) de Michael Pearce (Royaume-Uni). Premier film réalisé par ce spécialiste des polars à la télé anglaises, l'histoire d'une femme éperdument amoureuse d'un homme sur l'île de Jersey, et qui, sans trop le connaître, le défend alors qu'il est soupçonné de plusieurs meurtres.

THE GUILTY de Gustav Möller (Danemark). Là aussi un premier film, qui a fait très forte impression au festival de Sundance. L'histoire d'un répartiteur d'alarme qui va partir à la recherche d'une femme kidnappée avec comme seul partenaire son téléphone portable

UNE PART D’OMBRE (The Benefit of the Doubt) de Samuel Tilman (Belgique, Suisse & France). Le premier film de ce réalisateur belge est une vraie pépite. L'histoire d'un gars irréprochable, que tout le monde apprécie, jusqu'au jour où il est soupçonné de meurtre par la police et qu'on découvre sa part d'ombre.

Les candidats asiatiques au palmarès:

LA MEMOIRE ASSASSINE (Memoir of a Murderer) de Won Shin-yun (Corée du Sud). Pas simple lorsqu'on est un tueur en série de souffrir de la maladie d'Alzheimer... Surtout lorsqu'une série de nouveaux meurtres le pousse à enquêter pour trouver un coupable qui pourrait bien être lui même !

THE LOOMING STORM (titre provisoire) de Dong Yue (Chine). Ce premier film se déroule en 1997, en plein préparatifs de la rétrocession de Hong Kong. Dans cette période compliquée, des jeunes femmes sont assassinées, la quête de la vérité va devenir une véritable obsession pour Yu Guowei, le chef de la sécurité d’une vieille usine.

THE THIRD MURDER de Kore-Eda Hirokazu (Japon). Shigemori, un avocat renommé, doit défendre un client déjà condamné pour meurtre il y a trente ans et qui est à nouveau soupçonné d'assassinat. celui-ci plaide coupable, mais l'enquète que mène l'avocat semble lui montrer le contraire.

Le candidat américain au palmarès:

PIERCING deNicolas Pesce (États-Unis). On a découvert ce réalisateur avec le terrifiant "The eyes of my mother". Il quitte le genre épouvante pour nous proposer ce thriller étrange, l'histoire d'un homme qui appelle une call girl pour satisfaire sa soif de meurtre et qui se retrouve sous le charme.