Festival Jazz or Jazz à Orléans : sans Roy Hargrove mais avec Salif Keita

La Scène Nationale d'Orléans dévoile la programmation du 4ème festival Jazz or Jazz qui se déroulera du 9 au 13 avril 2019 au Théâtre. Cinq jours de jazz et de world music avec notamment Thomas de Pourquery, Mulatu Astatke, Tony Allen et Jeff Mills, et Salif Keita. La billetterie ouvre ce vendredi

Orléans, France

C'est la 4ème édition de ce festival créé en 2016 à la suite de la suppression d'Orléans Jazz, au Campo Santo. Il se déroulera du 9 au 13 avril prochain, pendant la première semaine des vacances de printemps. C'est désormais le rendez-vous des amateurs de jazz, et cette année il va durer cinq jours, pendant lesquels le Théâtre d'Orléans sera entièrement consacré au jazz, avec des concerts, des conférences le midi, des expositions. Et la programmation est riche, même si en cours de route, les organisateurs ont dû faire face à une mauvaise nouvelle : la mort du trompettiste Roy Hargrove.

Roy Hargorve, c'est un artiste qui illuminait la musique. Il n'est pas là mais on pensera à lui

C'était un grand nom du jazz, et son retour à Orléans, 8 ans après un concert au Campo Santo, était calé. Mais le trompettiste Roy Hargrove, est mort, le 3 novembre dernier, à 49 ans. Stéphane Kochoyan le directeur artistique de jazz or jazz, avait programmé à Nîmes un de ses derniers concerts, deux semaines avant sa disparition. "C'est un artiste qui illuminait le jazz, qui était très attaché à la grande tradition du jazz, mais qui avait aussi créé des ponts avec le Hip Hop, avec des artistes comme Eryka Badu. Il était précurseur dans ce domaine, c'est ce qui explique qu'il touchait un très large public. Mais on aura malgré tout un grand festival, et on pensera à Roy".

Une soirée avec Mulatu Astakte et Tony Allen

Penser à Roy Hargrove, à travers la venue, par exemple, d'un grand nom de la musique éthiopienne, redécouverte en France dans les années 90 : Mulatu Astatke. Le 11 avril on verra aussi sur scène un duo composé du batteur Tony Allen allié à l'un des grands artistes de la dance music, Jeff Mills, pour une proposition "plutôt cérébrale". Penser à Roy Hargrove, à travers une autre soirée, au rythme de Cuba et du Cap Vert, avec le pianiste Roberto Fonseca, et la chanteuse Lura, qui a travaillé avec Cesaria Evora et bien d'autres.

Salif Keita entamera à Orléans sa dernière tournée

Autre grand nom, sur scène le samedi 13 avril : le malien Salif Keita, un monument de la world music. Qui entamera sa dernière tournée, il a 70 ans et il a prévenu que son prochain disque serait le dernier. Orléans marquera le début de cette tournée d'adieu. Autre grand artiste, à l'affiche d'une carte blanche dans quelques jours, à la Philarmonie de Paris : le saxophoniste Thomas de Pourquery, allié pour la soirée à Eric Truffaz.

La billetterie ouvre ce vendredi à 13 heures

A noter que cette 5ème édition tombe avant le printemps de Bourges, et le directeur de la Scène Nationale, François Xavier Hauville, l'organisateur, s'en réjouit, "tant mieux si on peut éviter cette concurrence" dit-il. La billetterie ouvre ce vendredi, et toute la programmation est à découvrir sur le site du festival Jazz or Jazz.