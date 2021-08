A la veille du festival Jazz sous les pommiers, les restaurateurs de Coutances toujours dans le flou

Pas de Jazz printanier cette année mais un Jazz estival. Jazz sous les pommiers débute mercredi 25 août, pour cinq jours de concerts et d'animations de rue. Ce sont les 40 ans du festival musical de Coutances. Cette édition qui aurait dû avoir lieu en mai dernier, a été reportée à la fin août en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Une édition resserrée sur 5 jours au lieu de 8.

D'habitude, Jazz sous les pommiers est, pour les bars et restaurants de la ville, un moment très intense mais cette année, ils sont dans le flou. Patricia Desvages, co-gérante de la brasserie La Taverne du parvis, en face de la cathédrale, croise les doigts :

Tout le monde a envie de sortir, de profiter, mais est-ce que les gens seront au rendez-vous ? C'est la grande question. On l'espère. Il va faire beau alors ça va peut-être donner le ton.

Patricia Desvages, de la Taverne du Parvis : "On ne sera pas au niveau d'une année classique mais on espère faire un bon Jazz quand même" Copier

Une année habituelle, la Taverne peut faire jusqu'à 300 couverts par jour, pendant le festival. Mais là, difficile d'anticiper quelle sera l'affluence et donc difficile de gérer les stocks. "On y va à tâtons", racontent Amélie Lagadec et Charlène Floc'h. Elles tiennent le salon de thé et restaurant Les Pipelettes juste à coté du jardin des plantes.

Pendant le festival, on peut faire jusqu'à 100 couverts par jour. Là, on va tabler sur 50-60, moitié moins. Et on aura un plan B de sandwichs ou autre, pour satisfaire la clientèle s'il y a finalement beaucoup de monde.

Tous misent sur la clémence du ciel, pour doper un peu la fréquentation du festival.