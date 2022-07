Festival Jour de Cher : le feu d'artifice annulé par la préfecture

Le flash info indiquant l'interdiction des feux d'artifice en zone à risque date du 11 juillet dernier, mais la communauté de communes Autour de Chenonceaux pensait y échapper grâce à une dérogation obtenue au préalable. Cependant, selon un communiqué de presse publié ce samedi 16 juillet, "les gendarmes sont intervenus avec menace de garde à vue et saisie du matériel", sur ordre de Mme la préfète.

"Face à la pression et le stress que cela implique pour les élus de la communauté de commune", le président Vincent Louault a finalement décidé de revenir sur cette décision et d'annuler le spectacle lumineux prévu dans le cadre du festival Jour de Cher. Il dit regretter fortement "le comportement de la préfecture d'Indre-et-Loire, qui, au lieu d'user de menaces et d'un tel irrespect, aurait pu simplement édicter et publier d'interdiction spécifique".