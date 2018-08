Cléguérec, France

"Un tammig dipitet on" eme Jennifer Blanc, unan deus aozerien festival Kleg'. "Kollet hon eus 60.000 euro ar bloaz-mañ." Re neubeut a dud a zo deuet ar bloaz-mañ. "Kroget e oa mat an traoù gant 1040 den d'ar Sadorn met ne oa ket bet trawalc'h d'ar Sul ha d'al Lun..." Ar bloaz-mañ e oa bet pedet strolladoù e-leiz : Jabberwocky, La Yegros, Spontus, Krismenn et Alem, Hamon Martin Quintet...

"Kollet hon eus 60.000 euro ar bloaz-mañ"

Aozet e vo ur fest-noz skoazell d'an 8 a viz Gwengolo evit klask rastellat arc'hant a-benn saveteiñ ar gouel. "Ampouailh, War raok, hag all... ur bern sonerien o deus c'hoant sikour ac'hanomp !" Savet e vo ivez ur galv arc'hant war kengo.bzh adalek ar 15 a viz Gwengolo. Marteze awalc'h e vo darvoudoù all c'hoazh a-benn neubeut.

Prederiañ war an dazont

"Klask a reomp kompren perak ne z'eus ket bet awalc'h a arvesterien." Marteze ez eus bet "re a cheñchamantoù evit tud ar vro" emezi. Ma teu ar gevredigezh a-benn da rastellaat awalc'h a arc'hant evit leuniañ an toull e vo "marteze aozet ur gouel tostoc'h deus spered an dud, tud ar vro, tud Klegereg". Chom a ra, kousto pe gousto, mennet ha leun ar startijenn skipailh En Arwen hervez Jennifer Blanc. "Kalz startijenn a zo ganeomp, euruzamant !"