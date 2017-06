Festival l'Acharnière : à Lille, 37 ans de mémoire audiovisuelle régionale

Du 1er au 4 juin, le Festival l'Acharnière à Lille met à l'honneur des productions audiovisuelles du Nord-Pas-de-Calais. Au programme, documentaires, court-métrages, films d'animation... Car la région a de la mémoire et du talent à revendre.

Avis aux cinéphiles, à partir de jeudi 1er juin et jusqu'à dimanche, un festival entièrement consacré à la production régionale est organisé au cinéma Le Métropole de Lille. "L'Acharnière", pour un jeu de mot avec "la charnière". Car ce festival, dont c'est la 37ème édition, a pour objectif de faire se rencontrer des acteurs de l'audiovisuel et de l'associatif qui ne se côtoient pas au quotidien.

Cette année plus de 160 films, de tous genres (documentaires, animation, fictions) ont été soumis au jury. Et une trentaine vont être diffusés au cinéma Le Métropole, à Lille. Avec a participation de l'INA et de Pictanovo, chaque année ce festival donne à voir de nombreuses archives audiovisuelles de la région. Avec cette année beaucoup de sujets liés à l'actualité aussi : l'agriculture, l'école, les quartiers, etc.

Ce festival dure jusqu'à dimanche avec cette année un focus sur l'Institut Cubain de l'Art et de l'Industrie Cinématographique (ICAIC). Et pour nous en parler ce matin, Louisette Faréniaux, présidente du festival est notre invitée à 7h10 sur France Bleu Nord.

Pour les prix, cela commence à 3€ la séance, 8€ le pass journée (5€ en tarif réduit), et 20€ le pass festival.

Pour les réservations : 03 20 66 95 85 ou écrire à festival.lacharniere@free.fr