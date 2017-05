Festival la Magnifique Society à Reims : l'heure du bilan pour les organisateurs

Place au démontage et au nettoyage au parc de Champagne à Reims ce lundi 22 mai. Le festival la Magnifique Society qui a fait 12 000 entrées selon les organisateurs, s'est terminé hier après trois jours de concerts. C'est aussi l'heure du bilan.

Après trois jours de concerts au parc de Champagne à Reims, c'est l'heure du bilan pour les organisateurs du festival "la Magnifique Society". Près de 12 000 entrées sur trois jours a annoncé dimanche Cédric Cheminaud, le directeur de la Cartonnerie à Reims, qui se réjouit : "si on veut parler chiffres, pour une année zéro d'un festival dont personne ne connaissait le nom, le contenu, l'image et le déroulé il y a quatre mois, faire 12 000 personnes ou aux alentours, je pense que c'est une très belle réussite...". La première édition du festival rémois, qui a remplacé "Elektricity", s'est terminée dimanche notamment avec la chanteuse Camille et Jamie Cullum.

C'est parfait comme endroit pour jouer de la musique -- Agnès Obel vendredi à propos du site

"Il y avait aussi ce pari là d'emmener des artistes comme Camille, Gregory Porter, Jamie Cullum, Agnès Obel qui sont des artistes habitués des gros festivals... nous faire confiance pour nous accompagner dans ce baptême sur un site qu'ils ne connaissaient pas... on est très fiers", souligne Cédric Cheminaud. Le site du festival, le parc de Champagne, c'est certainement l'atout numéro un remarqué par les artistes. "C'est si beau, si vert... quand je suis arrivée je me se suis dit quoi ! c'est si beau je ne peux pas croire que c'est le lieu du festival. C'est parfait comme endroit pour jouer de la musique et tout particulièrement mon style de musique...", s'est enthousiasmé vendredi à notre micro la danoise Agnès Obel avant son passage sur la grande scène.

L'une des scènes entourées d'arbres lors du concert de Fishbach. © Radio France - Sophie Constanzer

Penser déjà à la prochaine édition ?

Faire le bilan, c'est aussi voir les points négatifs. Les files d'attente dès vendredi soir pour échanger des euros contre des rubis, la monnaie locale pendant trois jours sur le festival. Ou encore les files d'attentes pour se restaurer, devant les Food trucks. "On sait que c'est une première année, elle est imparfaite, on voulait bien accueillir le public il y avait quelques ralentissements sur certains points, on va corriger tout de suite les choses...", concède Cédric Cheminaud, le directeur de la Cartonnerie. Qui pense déjà à 2018, ou presque... "En tout cas le maire est plutôt encourageant pour les années à venir... maintenant on a beaucoup de choses à décortiquer mais on est plutôt confiants".