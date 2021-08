Festival Les Nuits de la Mayenne : 30 à 40% de spectateurs de moins pour cette 48è édition

La dernière représentation des Nuits de la Mayenne au château de Sainte-Suzanne-et-Chammes a eu lieu ce jeudi 12 août avec le spectacle Les Femmes savantes. Le festival a commencé le 19 juillet et proposé 11 spectacles dans 14 communes mayennaises pendant plus de 3 semaines. Après l'annulation l'année dernière, les organisateurs étaient ravis de pouvoir retrouver leur public mais cette 48è édition s'est déroulée dans des conditions compliquées à cause de la météo et de la crise sanitaire.

3 300 spectateurs contre 4 800 en 2019

L'ensemble des spectacles n'ont pas pu être maintenus dehors à cause de la pluie : près de la moitié des représentations ont dû être joués dans des salles. Il y a eu neuf replis au total, du jamais-vu, selon Coralie Cavan, la directrice artistique du festival Les Nuits de la Mayenne. "En 2019, on a eu un repli par exemple, sur les 17 représentations. Là, on en a 9 sur 19 représentations, donc c'est assez conséquent. À chaque fois, il était justifié parce qu'on ne pouvait absolument pas jouer dehors", explique-t-elle.

Cette année, les organisateurs ont également été confrontés à la mise en place du pass sanitaire pour les spectateurs à partir du 21 juillet. "À l'annonce de l'obligation du pass sanitaire, on a eu des annulations assez conséquentes avec des abonnés notamment. Et puis, on dû refouler certaines personnes à l'entrée : elles se présentaient le soir des spectacles et n'avaient pas encore compris que c'était en vigueur depuis le 21 juillet", souligne Coralie Cavan. Les organisateurs ont décidé mi-mai de maintenir cette 48è édition mais avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. "A chaque date qu'on a jouée, je me suis dit : Chouette, on l'a fait ! parce que j'avais toujours la crainte que l'épidémie flambe comme l'année dernière en plein été, et que d'un seul coup, la préfecture nous dise : stop, c'est fini, vous ne pouvez plus jouer", décrit la directrice artistique du festival Les Nuits de la Mayenne.

Au total, les Nuits de la Mayenne ont accueilli 3300 spectateurs cette année, soit 30 à 40 de moins qu'en 2019.