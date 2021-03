Festival : les Pluralies à Luxeuil maintient son rendez-vous cet été

Alors que de nombreux festivals ont annoncé jeter l'éponge, les Pluralies à Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône annonce la couleur et sa programmation. Ce sera un festival assis du 21 au 24 juillet 2021.

L'équipe d'organisation des Pluralies à Luxeuil annonce ce vendredi que le festival aura bien lieu cet été, du 21 au 24 juillet.

Jacky Castang, le directeur artistique rappelle que l'originalité des Pluralies repose sur trois orientations majeures :

Eclectisme de la programmation avec une exigence de qualité.

Mise en valeur de l’extraordinaire patrimoine architectural luxovien.

Recherche de convivialité, de lien social au début de l’été lorsque le public est demandeur de manifestation en plein air et souhaite se réapproprier de manière différente la ville.

Un festival assis.

Impossible d'accueillir 2000 à 2500 spectateurs. La nouvelle jauge est bien en dessous, et surtout Roselyne Bachelot impose (pour le moment) des spectateurs assis. Le staf a donc planché sur ce nouveau cahier des charges et une solution a été trouvée, un gradin de 350 places, et 450 chaises, afin d'atteindre la jauge de 800 places uniquement assises.

Le cloitre, lieux principal.

Le cloitre de l’Abbaye redeviendra le lieu des spectacles d’importance mais dans une configuration différente. Après y avoir installé un gradin de 350 places, pour les 2 premiers soirs 450 chaises seront installées afin de disposer d’une jauge de 800 places entièrement assises. "Nous ne pouvons faire le pari de l’autorisation des concerts assis – debout" explique l'organisation.

Avec la Ville de Luxeuil-les-Bains, les Pluralies lancent un projet original de création de danse hip hop, de Street art. En accueillant un spectacle professionnel de la Compagnie Tempor’Air. Il leur sera demandé un travail en amont avec de jeunes Luxoviens, travail qui aboutira à une présentation en première partie de Des Hauts et débat.

L'affiche.

Le jeudi 22 juillet, Michel Jonasz proposera un concert voix-piano.

Mais la veille, au jardin de l'abbaye Mélissmell accompagnée au piano par Matu (Indochine, Mano Solo) reconstruit un univers proche des contes surnaturels de Maupassant,

Le vendredi 23 juillet, la dans Hip Hop Des Hauts et Débat, avec en première partie une création en collaboration le Centre social Saint Exupéry de Luxeuil-les-Bains.

Pour terminer, le samedi 24 juillet, du cirque funambule par la Compagnie Basinga qui va créer un spectacle pour la clôture de cette 20ème édition des Pluralies. La spécialité de cette compagnie est de tendre un fil partout où elle se produit, les artistes marchent sur ce fil.

L'intégralité de la programmation est à retrouver sur le site des Pluralies. Ainsi que Tarifs et billetterie.