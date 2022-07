Festival Les Suds à Arles : des musiciens bloqués en Russie, leurs visas refusés

Le festival Les Suds, à Arles vient d’être informé du refus par le Consulat français de Krasnodarsk (Russie), de renouveler le visa des musiciens de JRPJEJ, le groupe de musique circassien qui devait se produire dans la Cour de l’Archevêché ce vendredi 15 juillet à 19h30. Plusieurs musiciens se retrouvent bloqués en Russie alors qu'ils devaient débuter par ce spectacle une tournée européenne. La raison officielle invoquée est le risque que les artistes ne profitent de ce déplacement pour ne plus rentrer en Russie.

La crainte qu'ils ne rentrent pas en Russie

Le directeur du festival est extrêmement déçu de cette issue qui se profilait depuis plusieurs semaines. "C'est incompréhensible. On est habitué dans les musiques du monde à des problématiques où on soupçonnent certaines populations de vouloir rester en France pour des raisons économiques", explique Stéphane Krasniewski à France Bleu Provence.

"On est face à une décision politique qu'il nous est très difficile de comprendre." - Stéphane Krasniewski, directeur du festival Les Suds

Mais cette fois, "le soupçon qui pèse sur ces artistes est qu'ils recherchent un asile politique". Le directeur du festival Les Sud ne comprend pas cet argument : "c'est infondé selon moi. Ils avaient la possibilité de s'exiler à Istanbul et ils ont fait le choix de revenir dans leur Caucase. On est là face à une décision politique qu'il nous est très difficile de comprendre". Stéphane Krasniewski n'hésite pas à dire qu'il ressent même "un peu de honte (...) Il faut voir la situation de ces artistes russes qui ne peuvent plus jouer nulle part en Europe. Eux, ils avaient réussi à monter une belle tournée avec plusieurs dates dans de beaux festivals et tout cela tombe à l'eau par la faute d'une diplomatie qui n'a pas les bons critères d'appréciations". Le directeur du festival arlésien rappelle aussi que ces artistes sont "issus d'un peuple qui a lui même été victime du même type de conflit il y a plus d'un siècle* (...) un peuple en exil qui se bat pour faire vivre sa culture. C'est décevant".

Le festival comptait beaucoup sur la présence de ce groupe :

L'un des artistes qui a son visa proposera un spectacle solo

Le festival Les Suds ne baisse toutefois pas les bras. L'un des musiciens avait encore un visa valable. Zaur Nagoy se trouvait déjà en France et il sera sur scène ce vendredi soir, aux horaires prévus. Il proposera un spectacle solo, accompagné d'une traductrice qui expliquera la situation aux spectateurs.

*La Circassie est une région du Caucase annexée par l’Empire russe du XIXe siècle