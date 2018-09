Besançon

On connaît désormais le lauréat du Prix Jeunesse France Bleu. Le Jury était formé d'écoliers et collégiens du Grand Besançon, sélectionnés parmi 10 établissements scolaires. Cinq livres étaient en compétition et c'est finalement Paul Ivoire qui a été primé pour "Poules Renards Vipères" aux éditions Poulpe Fictions.

"Poules Renards Vipères", c'est une trilogie qui emprunte son nom au célèbre jeu de cour de récré : le but des renards est d'attraper les poules, celui des poules de manger les vipères et les vipères doivent attraper les renards. Paul Ivoire en a donc fait une histoire d'amitié entre ces animaux que tout oppose. Et c'est ce qui a séduit les jeunes membres du Jury.