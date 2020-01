Landes : succès du premier festival Ludik de jeux de société à Mont-de-Marsan

La première édition du festival Ludik de jeux de société de Mont-de-Marsan se tient ce samedi 25 janvier, de 10h à minuit, salle Lamarque-Candau. Organisé par l'association Mont 2 Ludik, il a réuni plus de 600 passionnés, débutants et curieux autour de divers jeux de rôle, de cartes ou de plateau.

Mont-de-Marsan, France

Autour des tables dressées dans la salle Lamarque-Candau, les joueurs s'affrontent à coups de dés, de cartes ou de pions. Dans un coin de la pièce, des boîtes de toutes les tailles et de toutes les couleurs sont laissées à la disposition du public, qui ne se prive pas pour s'en servir. Pour la première fois, Mont-de-Marsan accueille le festival de jeux de société Ludik, et c'est un succès, puisque plus de 600 personnes s'y sont rendues entre 10h et minuit.

Un festival riche en jeux

L’événement est organisé par l'association de jeux Mont 2 Ludik, et avec l'aide de nombreux bénévoles d'autres associations, comme Ludik Landes, le Nain Geaune, ou la ludothèque montoise Jeux Pour Tous. Ils accompagnent, expliquent et jouent avec le public. Le but : faire découvrir la diversité des jeux de société, au-delà du Mille Bornes ou du Monopoly.

Plus de 600 personnes ont participé au festival © Radio France - Flore Catala

Cette richesse, ce sont les joueurs qui en parlent le mieux, comme Loric, 16 ans, venu de Bougues pour jouer entre copains : "quand on s'y intéresse un peu, on découvre qu'il y a tellement de jeux de société différents, c'est impressionnant !".

Une diversité malheureusement encore trop méconnue reconnaît Cédric, membre de l'association Ludik Landes. Selon lui, les jeux de société ne sont pas considérés à leur juste valeur : "Les éditeurs, les auteurs et les boutiques se décarcassent pour faire reconnaître le jeu et en faire devenir un vrai objet culturel". Le festival fait donc découvrir de nouveaux jeux, ainsi que des éditions en avant-première, pour les faire tester et les valider par le public.

Une activité bénéfique pour tous

Les jeux proposés au festival séduisent tous ceux qui s'y plonge : ce que les joueurs apprécient, c'est avant tout la convivialité qu'il permet. "C'est sympa, on se retrouve entre amis, et on passe une bonne journée" raconte Manon, 17 ans. "Quand on est beaucoup c'est le mieux, et on peut même y passer des heures sans problème".

Les jeux sont mis à la disposition du public © Radio France - Flore Catala

Gervais lui, reconnaît en souriant qu'il aime surtout jouer parce qu'il aime gagner. Une vertu du jeu de société, qui permet de développer l'esprit de compétition, la réflexion, la stratégie et parfois la rapidité. Une activité universelle aussi, ouverte à tous, petits comme grands, experts comme débutants.

Le festival aura fait mouche en attirant des centaines de joueurs, et en leur permettant de faire de belles découvertes. Les jeux, pour certains proposés à la vente par l'association Mont 2 Ludik sont rapidement adoptés : en témoigne les nombreux visiteurs qui repartent avec une boîte sous le bras.