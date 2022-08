"Un excellent festival" : les organisateurs de Musicalarue à Luxey font le bilan de l'édition 2022

Le festival Musicalarue de Luxey a accueilli 38.000 personnes sur 3 jours pour le retour de ce rendez-vous dans son format habituel, avec concerts et spectacles de rue au cœur du village. La limite de spectateurs avait été abaissée cette année pour préserver un format familial.

Le festival Musicalarue de Luxey n'affichait pas complet pour le retour de l'évènement dans son format habituel après une édition précédente perturbée par la crise sanitaire. L'organisation se félicite néanmoins d'un évènement qui a su préserver un format familial et qui s'est déroulé sans incident.

Le concert des Têtes Raides sur la scène du Théâtre de verdure au festival Musicalarue de Luxey. © Radio France - Natacha Kadur

La 32e édition de Musicalarue, le plus fréquenté des festivals de musique dans les Landes, s'est ouvert ce vendredi et jusqu'à dimanche. Cette année, l'organisation avait choisi d'accueillir moins de monde : 15.000 personnes par jour au lieu de 20.000, pour préserver l'ambiance familiale de l'évènement, au cœur du village et au milieu des pins.

Atmosphère familiale et bienveillante

Une façon de se démarquer des grosses organisations, avec des artistes un peu moins demandés mais plus nombreux. En têtes d'affiche, cette année : Angèle, Bernard Lavilliers, les Têtes Raides, ou encore le trompettiste Ibrahim Maalouf, entre autres.

Tout cela a donné une atmosphère d'une bienveillance extraordinaire.

Pour François Garrain, président de l'association organisatrice du festival, « il est évident que cela a eu des effets spectaculaires sur la capacité à voir les spectacles dans de bonnes conditions. Comme les propositions sont nombreuses et que les gens pouvaient circuler rapidement d'un lieu à l'autre , tout cela a donné une atmosphère d'une bienveillance extraordinaire. »

Les festivaliers ont retrouvé les 3 jours de fêtes dans les rues du village de Luxey dans les Landes avec concerts et spectacles d'arts de rue. © Radio France - Natacha Kadur

L'organisation avait fait le choix de réduire la capacité d'accueil, dans un contexte de reprise du secteur évènementiel après la crise sanitaire : "Nous avions imaginé que les festivaliers ne retrouveraient pas le chemin des festivals spontanément, qu'il faudrait un peu de temps. C'est pour cela qu'avoir des soirées entre 12.000 et 15.000 spectateurs, c'est super et nous l'avions anticipé en matière de budget, fort heureusement. Nous avons eu un excellent festival tout compte fait : la jauge idéale, c'est celle que nous avions ce weekend à Luxey" se félicite l'organisateur.

Côté sécurité, aucun incident n'est à signaler.