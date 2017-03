Festival Musicalarue à Luxey : toute la programmation 2017

Véronique Sanson, Michel Fugain, Miossec ou encore Claudio Capéo sont à l'affiche du festival Musicalarue de Luxey (Landes), qui aura lieu les 12, 13 et 14 août prochain. Comme les années précédentes, des dizaines de milliers de spectateurs sont attendus dans cette commune de près de 700 habitants.

Véronique Sanson, Miossec, Michel Fugain, Matmatah, Yves Duteil ou encore Claudio Capéo : les organisateurs de Musicalarue ont dévoilé ce mercredi la programmation du festival en 2017. Comme les années passées, des dizaines de concerts sont prévus tout au long des 3 jours du festival, et des dizaines de milliers de spectateurs sont attendus.

14.000 spectateurs attendus chaque jour

"Cette année c'est quand même pas mal, on est assez contents des choix que l'on a pu faire" se félicite François Garrain, le président du festival. Il regrette tout de même une "inflation galopante" des cachets des artistes, l'été, qui "rend compliquée la programmation". Véronique Sanson demande ainsi 70.000 euros pour venir à Luxey. Mais le festival, pour équilibrer son budget, peut compter sur sa popularité. Les organisateurs espèrent une nouvelle fois afficher complet cette année. "Nous vendrons au maximum 14.000 tickets par jour" prévient François Garrain.

Festival éclectique et atypique

Musicalarue reste l'un des festivals français les plus atypiques, parce qu'il a lieu dans une petite commune, un village de près de 700 habitants. "On est unique, explique Bruno Brisson, le secrétaire de l'association Musicalarue. Beaucoup de festivals se déroulent dans des champs ou des lieux adaptés. Mais à l'intérieur du village, c'est une vraie gageure que l'on réussit depuis maintenant 28 ans. Nous avons des scènes dans une ancienne grange réaménagée, dans l'église, dans le cercle du village, le seul bar associatif du village, devant la mairie. Partout où il y a un espace où l'on peut poser un scène, on joue."

Prix des places :

1 jour : 33€ en prévente (40€ en vente de dernière minute)

2 jours : 58€ en prévente (65€ en vente de dernière minute)

3 jours : 78€ en prévente (85€ en vente de dernière minute)

Programmation détaillée :

Samedi 12 août 2017 :

Véronique Sanson

Deluxe

Naâman

Miossec

Ludwig Von 88

Melissmell

The Skatalites

Tha Trickaz

Bombes de bal

Kognitif

Kimbala

La maison Tellier

The Herbaliser DJ Set

Inigo Montoya

Mouse DTC

Dimanche 13 août 2017 :

Michel Fugain

Trust

Un air deux familles

Chinese Man

Dirtyphonics

Cocoon

La caravane passe

Mountain Men

El Gato Negro

Baja Frequencia

Lucille Crew

Super Parquet

Leyan & Skoob le Roi

Lundi 14 août 2017 :