Festival Musilac : 10 nouveaux noms dévoilés pour l'édition 2023

On en sait un peu plus sur la programmation de la prochaine édition du Festival Musilac , qui aura lieu à Aix-les-Bains du 5 au 8 juillet 2023. Les organisateurs ont dévoilé 10 nouveaux noms ce mardi soir.

Pop française et hard rock mongol

En plus d'Indochine, Lomepal et Shaka Ponk, il y aura aussi les rockeurs britanniques d'Artic Monkeys sur l'Esplanade du lac. Seront également présents sur scène Juliette Armanet, Selah Sue encore le groupe de hard rock mongol The Hu.