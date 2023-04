Festival Mythos à Rennes : "on sent que le public est de retour" explique la co-directrice Emilie Audren

Ce vendredi 7 avril débute le festival Mythos à Rennes. Avant le lancement Emilie Audren, la co-directrice du festival était en direct sur France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : Avant le lancement de la fête ce soir, comment s'annonce cette 26ᵉ édition du festival Mythos?

Emilie Audren : Déjà sous le soleil, je suis ravie de l'apprendre. Et sinon cela s'annonce plutôt bien. C'est vrai que ça fait quelques années, surtout l'année dernière, que c'était plus mitigé. Là on est ravis de voir que le public est très motivé pour venir dans les salles. On a aussi énormément de bénévoles puisqu'on aura plus de 800 bénévoles. Donc les équipes sont complètes. Et oui, c'est agréable que tout le monde se rassemble puisque c'est quand même l'objectif de se rassembler autour des mots.

Les places de concerts se sont bien vendues? Certains sont complets d'ailleurs...

Oui, tout à fait. Il y a quelques soirées complètes. Et puis c'est surtout que c'est assez équilibré. Par contre, pas de panique justement, même pour les soirées complètes tous les jours, je tiens à le dire, on remet en vente, tous les jours le matin même au moins 50 places. C'est une histoire de quotas.

Vous programmez des artiste très populaire comme Dominique A, La Grande Sophie, ou Juliette Armanet qui est venue en février. Il y a des artistes bretons comme Hervé ou Lujipeka le rappeur rennais. C'est important cette touche bretonne dans la programmation de Mythos?

Bien sûr, c'est essentiel, Surtout aujourd'hui de travailler ce mélange entre des artistes qu'on côtoie à l'année et l'idée d'un tremplin pour ceux moins connus. Et il faut aussi faire une place aux artistes locaux. Et puis, je pense, j'ai une petite pensée pour Philippe Chrétien qui fera qu'il sera en plateau sur un plateau avec Dominique A. Donc oui, c'est super. C'est d'aller aussi chercher des gens un peu moins connus pour les faire découvrir. Parce que ce n'est pas facile de faire découvrir au public des artistes moins connus.

Ce mélange d'artiste connus et moins connus, c'est dans l'ADN de Mythos?

Oui il y a des têtes d'affiche comme on les appelle, qui amènent à découvrir d'autres artistes.

Et dans l'ADN aussi, les salles très variées dans lesquelles vous programmez vous artistes...

Oui, tout à fait. Le théâtre du vieux Saint-Etienne qui fait 200 places avec cette année un focus sur la parole de femmes. Donc je vous invite vraiment à aller chercher ces petites pépites. Et puis, c'est aussi d'aller dans des lieux qui ne sont pas des lieux de spectacles. Donc on va dans un jardin, celui du Castel Jolly qui est un hôtel particulier. On va également dans le théâtre de verdure au Thabor où on aura des shows en plein air...

Mythos, c'est aussi de l'humour et même de la cuisine....

Eh bien les Toqué de mythos, c'est 70 chefs qui vont travailler un plat, une entrée, un plat, un dessert à chaque service.

Eux aussi acceptent de travailler ensemble?

Exactement. Pour eux, c'est aussi un moment assez unique. Donc je dirais pas qu'ils se battent aujourd'hui pour venir à Mythos, mais quand même, ils sont assez conquis de jouer, de se tirer un peu la bourre entre eux.

Vous parliez des 800 bénévoles pour Mythos. C'est facile d'en trouver autant?

On a été très surpris puisque c'est vrai que c'était assez délicat l'année dernière et ça a été assez compliqué de mettre en œuvre le festival justement. Et cette année, c'est on est même obligé un moment de dire non à certains même si on essaie toujours de trouver des petits créneaux. Parce que vivre le festival de l'intérieur, c'est aussi une réalité sociale. On apprend des choses, ça peut créer des vocations de participer à un festival. Donc ça a été, je dois dire, assez simple. Et l'esprit de ce festival est vraiment aussi le reflet de l'investissement, de ce volontariat, donc qu'on y tient beaucoup. On y fait très attention.

Et la page du Covid est elle tournée? Financièrement, Mythos s'en sort?

Alors voilà, je ne veux pas faire ma pleureuse. Mais le modèle économique du festival est très complexe, mais comme tous les modèles économiques des festivals aujourd'hui, il y a de moins en moins d'argent public. Et nous avons eu la volonté de ne pas augmenter les tarifs, donc on ne l'a pas fait. Il faut alors trouver l'argent ailleurs. Je salue d'ailleurs nos mécènes, surtout des entreprises locales qui participent de plus en plus. Donc non, on n'est pas sortis de l'auberge, même si l'édition s'annonce belle, il faut que les spectateurs viennent en masse pour qu'on réussisse à équilibrer la chose.