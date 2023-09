Festival Off Perpignan, la photo vue par Christian Nicot

Vous aimez la photo, vous allez forcément apprécier le " Festival Off Perpignan ", une nouvelle édition au cœur du photoreportage amateur qui laisse aussi toute la liberté de la création.

La preuve avec ce collectif d'artistes dont notre invité fait partie. Christian Nicot vient de Nice, et l'œil du photographe a craqué pour Perpignan, son centre-ville, ses particularités et ses monuments.

Avec le collectif "Photon" et l'expo "Objets du délire", on est transporté dans un univers d'objets délicieusement détournés de leurs fonctions d'origine à travers des mises en scènes en monochrome.

L'occasion pour nous, aussi et surtout, de parler de l'art de la photographie. C'est quoi une belle photo et quelles sont ses principaux ingrédients ?

Comment travailler en collectif, en équipe pour donner le meilleur de soi-même ?

Et puis l'avenir de la photo, comment le voir alors que l'intelligence artificielle intrigue, pose question et se retrouve parfois, voir de plus en plus, au cœur des débats. Elle peut séduire ou effrayer alors qu'en pense l'un de ceux qui capte la lumière à travers sa créativité, sa sensibilité et son expérience ?