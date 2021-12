Festival : "Poupet déraille" s'exporte à Lille et Toulouse et rajoute 5.000 places en Vendée

On peut dire que le festival de Poupet, en Vendée, sait faire parler de lui. La bande à Philippe Maindron, le papa du festival, est spécialiste des soirées "délire", version XXL. On se souvient notamment en 2018 de "Poupet déraille" avec des stars des années 80 et 90. Une grosse kermesse réunissant plus de 10.000 personnes sur un immense terrain, non loin du théâtre de verdure plus intimiste, à Saint-Malo-du-Bois. En 2019, rebelote avec plusieurs milliers de billets vendus avant même que la programmation soit connue.

En 2020, une nouvelle édition avec 20.000 personnes devait avoir lieu, mais le coronavirus est passé par là. Reportée en 2021, la soirée a été à nouveau décalée au 22 juillet 2022. Et ce mardi 7 décembre,les organisateurs précisent mettre en vente 5.000 nouvelles places pour cette soirée. A l'affiche notamment Gilbert Montagné, Sébastien Patoche, Billy Crawford ou encore Casimir, le Hermes House Band...

1er avril 2022, Zénith de Toulouse; le lendemain celui de Lille

Et voilà que le festival franchit les frontières de ses terres vendéennes. Début avril 2022, le concept sera au programme du Zénith de Lille et celui de Toulouse. "Intrigués par ce phénomène unique en France, des producteurs sont venus observer ce délire ! Le concept leur a tellement plu, qu’avec l’accord du Festival de Poupet, ils ont décidé d’exporter des soirées qui déraillent dans les Zéniths de Toulouse et Lille les 1er et 2 avril prochain", indiquent les organisateur de Poupet.

Et d'ajouter que "les mêmes ingrédients qui font l’originalité et le succès de Poupet déraille seront bien sûr repris : confettis à gogo, public déguisé et DJ Fanou en maître de cérémonie." Parmi la quinzaine d’artistes annoncés : Francky Vincent, Bernard Minet mais aussi Boris le roi des soirées disco, Gilou sans oublier son Petit Accordéon, le vrai René la Taupe ou encore Bastien Rémy, le sosie de Claude François, etc.