Shaka Ponk, BigFlo et Oli, Bob Sinclar et Hoshi au festival Rock in Évreux 2019

Par Laurent Philippot, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)

Une partie de la programmation du deuxième festival Rock in Évreux by Ghf a été dévoilée ce mercredi soir au Manège de Tilly à Évreux. L'édition 2019 accueillera sur l'hippodrome de Navarre du 28 au 30 juin Shaka Ponk, Bob Sinclar, Boulevard des Airs ou BigFlo et Oli.