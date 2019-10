Festival Savoie Rétro Games : retour dans le passé avec les voitures de films

Le festival Rétro Games organisait ce week-end sa 8ème édition, au Phare de Chambéry. L'occasion de célébrer la pop culture et de s'offrir un retour dans le passé. Si le village cinéma était la principale nouveauté, les répliques des voitures de film ont été l'une des attractions du salon.

On ne peut pas les rater lorsque l'on arrive dans la salle principale du festival. Tout d'abord car les curieux s'amassent autour d'elles mais également car elles sont imposantes. Les répliques des voitures de films ont été l'une des stars de Savoie Rétro Games, qui s'est tenue ce week-end à Chambéry.

Elle coûte environ 60 000 euros. © Radio France - Luc Chemla

Parmi elle, une Jeep Wrangler Sahara, rouge et grise. Voiture phare du film Jurassic Park, il s'agit là d'une réplique d'une valeur de 60 000 euros. Selon l'un des responsables du stand, elle a été reconnue et validé par les producteurs du film. De quoi faire rêver le public. "C'est un des principaux film des années 90. C'est un vrai retour en enfance." explique Michael, 34 ans. Cette voiture est notamment devenue célèbre grâce à une scène dans le premier film de la saga Jurassic Park.

L'intérieur de la Jeep. © Radio France - Luc Chemla

Juste en face on trouve une imposante Pontiac Firebird noire, de 5 mètres de long. Il s'agit de la réplique de la célèbre KITT, voiture de la série télévisée K2000. Le public peut monter à l'intérieur et s'imaginer à la place de David Hasselhoff, alias Michael Knight dans la série. "On s'y croirait vraiment" s'émerveille Romain, mains sur le volant.

KITT, la voiture de la série K2000. © Radio France - Luc Chemla

Cette réplique a demandé près de 9 ans de travail.