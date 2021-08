Festival Séries Mania à Lille : les Hauts-de-France, terre de tournages

A l'occasion du Festival Séries Mania qui se tient à Lille jusqu'au jeudi 2 septembre, Godefroy Vujicic, le directeur général de Pictanovo revient sur les atouts de la région Hauts-de-France qui accueille de plus en plus de tournages de films et de séries.

L'association Pictanovo soutient la création audiovisuelle dans les Hauts-de-France. Depuis 1985, elle a structuré progressivement tout un écosystème avec des techniciens compétents et des lieux de tournage à proposer aux productions. C'est ainsi que la région est passée d'une centaine de tournages accueillis à plus de 230 aujourd'hui. Le directeur général de Pictanovo, Godefroy Vujicic précise qu'il y a aujourd'hui 1100 décors recensés dans l'ensemble du territoire régional et notamment le château de Chantilly dans l'Oise qui a accueilli récemment un tournage pour la plateforme américaine Netflix. Il s'agit de "Gray Man", un film réalisé par les frères Russo avec Ryan Gosling doté d'un budget de 230 millions de dollars.

Des retombées économiques importantes

Location de décors, hébergement, restauration et créations d'emploi sur des périodes déterminées : les tournages rapportent de l'argent et de la notoriété. "Pour une série, on est à des ratios de _1 euro investi, quasiment 10 euros de retombées_" indique Godefroy Vujicic. Des villes comme Roubaix, Lille, Dunkerque mais aussi Saint-Quentin font partie des villes "film friendly" qui favorisent l'accueil des tournages. "On répond extrêmement vite, précise le directeur général de Pictanovo, par le biais du bureau d'accueil des tournages (...) qui a des références sur l'ensemble des cinq départements."

Des lieux de visite pour les touristes

Au fil des séries, les lieux de tournage deviennent des sites touristiques. Le film de Dany Boon "Bienvenue chez les chtis" avait lancé la mode il y a plusieurs années à Bergues. Aujourd'hui, les fans se déplacent jusqu'à Wattignies pour découvrir la maison d'Audrey Fleurot dans la série "HPI" ou les décors de la série "Baron Noir" à Dunkerque avec Kad Merad dans le rôle de Philippe Rickwaert . " Beaucoup de Français et d'étrangers viennent à Dunkerque pour voir où se trouve exactement le point de vue quand Rickwaert est face à la mer" souligne Godefroy Vujicic. De nouveaux tournages sont prévus dans les prochaines semaines dans les Hauts-de-France mais pas question de dévoiler les lieux pour ne pas attirer les curieux !