Les smartphones sont pour vous des objets de mystère et vous ne savez pas différencier un Bitcoin d'un Franc suisse ? Alors il est peut-être temps de faire un tour au festival Trans'fo. Sa coorganisatrice Émilie Rondet nous présente cet événement qui dévoile les secrets du monde numérique.

Le festival Trans'fo, qu'est-ce que c'est ? "C'est un festival numérique qui compte plus de 100 événements, qui peuvent prendre la forme d'ateliers, de conférences et de débats", résume sa coorganisatrice Émilie Rondet. Il aura lieu un peu partout à Grenoble du 18 au 24 janvier, et si le terme de "festival numérique" vous fait peur, pas de panique "c'est destiné à tout le monde", précise la jeune membre de la French Tech, le collectif à l'origine du festival. "Nous avons instauré une gradation sur le niveau de connaissances requis, pour aider les gens à se guider à travers les événements dont la plupart sont gratuits." Il faudra toutefois penser à s'inscrire sur le site du festival pour participer à certaines animations, dont les places sont limitées.

Caque événement est noté en fonction des compétences requises pour sa bonne compréhension - Capture d'écran / http://www.festival-transfo.fr

Imaginer l'avenir

Aujourd'hui, le numérique s'invite partout. Dans les voitures, les écoles, dans nos poches avec les smartphones, mais aussi "à la montagne", avance Émilie Rondet. "Nous allons avoir des événements à Chamrousse et aux 7 laux pour imaginer la station du futur." Cette omniprésence est parfois critiquée, jugée trop invasive, voire toxique. Cela, la coorganisatrice du festival Trans'fo le conçoit parfaitement. "Ce sont des craintes que nous comprenons. C'est pourquoi notre festival montre les différentes facettes du numérique, pour interroger et comprendre ses avancées et permettre les prises de conscience."

Interroger la place du numérique

Ce festival sera donc l'occasion de découvrir mais aussi de questionner la place du numérique dans notre société. "Le numérique ce n'est pas que de l'innovation technique, ça a aussi une portée sociale et sociétale", insiste Émilie Rondet. "Grenoble est une ville de débat et nous voulons créer du débat à travers certaines conférences." Différents usages des nouvelles technologies seront donc interrogés, comme par exemple la question épineuse du vote numérique. "Sciences Po va s'associer à Grenoble INP pour interroger le lien entre vote numérique et citoyenneté", détaille la coorganisatrice de Trans'fo.

