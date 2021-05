Festival "Un singe en été" : la programmation vient d'être annoncée et l'entrée sera gratuite

Après une édition 2020 annulée en raison de la crise sanitaire, le festival "Un singe en été" se tiendra bien cette année. Il se déroulera du 23 au 28 juin prochain dans le parc du château de Mayenne. Les organisateurs ont annoncé la programmation de l'événement avec au programme : le chanteur Hervé, révélation masculine aux Victoires de la Musique 2020 ou encore le groupe électro-jazz Glass Muséum.

"On est resté sur la même ligne de programmation que les années précédentes", précise Steven Jourdain, chargé de la programmation du festival. "Mais on s'est aussi concentré sur des artistes musicaux qui peuvent se consommer assis, car l'édition 2021 se fera assise", ajoute ce dernier. En effet, ce sera sous le format "cabaret", que le public pourra assister aux concerts, avec des repas et boissons servis à table.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une jauge de 500 personnes par soir sera établie, contre 2500 les années précédentes. "Afin d'inciter les personnes à venir à Mayenne, les billets d'entrée seront gratuits", annonce Steven Jourdain. "C'est un choix fort, et nous espérons que les Mayennais répondront présent fin juin", se réjouit le chargé de programmation. La billetterie n'est pas encore ouverte. Les organisateurs devraient l'ouvrir dans les prochaines semaines.