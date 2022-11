Festival : Rendez-vous à Saint-Lô avec une quarantaine d'artistes jusqu'à dimanche

De la chanson française, de la pop, du rock, du reggae, de l'électro, du jazz et beaucoup de mélanges ! Quarante-sept groupes et artistes sont attendus sur les scènes du festival Les Rendez-vous soniques à Saint-Lô du 8 au 13 novembre. Parmi eux, des têtes d'affiches à l'image de Juliette Armanet, Véronique Sanson, Deluxe, Roméo Elvis ou encore Piers Faccini.

Mais le festival fait aussi la part belle aux découvertes. "C'est même plus de 80% de notre programmation, que ce soient des découvertes régionales, nationales ou internationales", précise Nicolas d'Aprigny, programmateur et directeur de la salle Le Normandy. Trois groupes amateurs sont également programmés dimanche 13 novembre à la médiathèque.

Trois concerts complets

Les concerts de Juliette Armanet + Oete, Piers Faccini et Mater Nature (jeune public) affichent complets. Ceux de Deluxe+Suzane+Miel de montagne, Bertrand Belin+Fishback et Véronique Sanson sont en passe de l'être. Mais pour les autres concerts, c'est parfois plus compliqué. Le festival multiplie pourtant les petits prix avec 26 concerts à moins de 11 euros.

C'est une année très spéciale pour l'ensemble du spectacle vivant. Les gens répondent présents pour aller voir des artistes qu'ils connaissent. Mais pour le reste, ils ont plus de mal à se déplacer. On le comprend, il faut prendre sa voiture, l'essence est chère, il faut parfois prendre une baby-sitter etc. Donc c'est pas évident de les faire venir pour découvrir quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est notre mission. On oublie souvent que, quand Angèle ou Stromae sont venus aux Rendez-vous soniques, ce n'étaient pas les stars d'aujourd'hui, poursuit Nicolas d'Aprigny.

Retrouvez toute la programmation de cette 13e édition des Rendez-vous soniques ici . Et retrouvez France Bleu Cotentin en direct du théâtre de Saint-Lô vendredi 11 novembre de 16h à 19h.