Festival Yzeures'n'Rock : "la tempête nous a ralentis mais tout sera prêt"

C'est le grand jour ce vendredi soir à Yzeures-sur-Creuse dans le Sud Touraine. La 17e édition du festival Yzeures'n'Rock débute à 18h et tout le week-end. Les trois grosses têtes d'affiche sont cette année Bigflo et Oli en concert ce vendredi, Louise Attaque samedi et le rappeur SCH dimanche.

ⓘ Publicité

Malgré le retard accumulé dans l'installation du matériel en raison des gros coups de vent de mercredi, tout sera prêt pour le début du festival assure Sébastien Manuel l'un des organisateurs : "Nous avons été obligés de défaire une partie des choses que l'on avait faites la veille puis les jours auparavant en raison du vent qui a fait tomber les barrières, envoler les chapiteaux. Nous avons été obligés d'interrompre la préparation des scènes car il y a des arbres qui sont tombés à l'extérieur du site sur des lignes électriques, donc nous avons préféré tout arrêter le temps que ce soit réparé par Enedis. Cela nous a ralentis pas mal, ce sont les aléas, nous avons mis les bouchées doubles en travaillant en soirée afin d'être prêt pour le jour J...et en pleine forme".

Plusieurs centaines de grandes barrières vertes qui clôturent le site se sont retrouvées au sol. © Radio France - Jean Lebret

Sur les trois jours de concerts, Yzeures'n'Rock affiche quasiment complet. Environ 35.000 festivaliers sont attendus sur place sur un champ de 10 hectares. Le record d'affluence, c'est une certitude, sera battu. Il était de 26.000 personnes en 2019.