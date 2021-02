Festivals d'été : "on a la version la plus dure" pour le patron d'Aluna

Pour Jean Boucher, c'est la version la plus dure qui a été retenue : une jauge maximale de 5000 spectateurs assis. Et pour le patron du festival Aluna qui se tient chaque année au mois de juin à Ruoms, c'est déjà un challenge. Il regrette que le ministère n'ait pas attendu les tests qui doivent avoir lieu à Paris et à Marseille : deux concerts avec gestes barrières et jauge limitée pour savoir si les contaminations se multiplient.

Et si les spectateurs se lèvent au milieu d'un concert pour danser, je fais quoi ? Jean Boucher, directeur du festival Aluna à Ruoms.

Il y a pourtant de très nombreuses zones d'ombre qui ne permettent pas de prendre aujourd'hui une décision. Par exemple : que compte-t-on dans les 5000 spectateurs ? Est-ce que le nombre inclus également les bénévoles, les techniciens et surtout les mécènes qui par leur financement permettent au festival de se tenir ?

Est-ce que les buvettes/restaurations pourront ouvrir ? Cette partie là du festival aide également au financement. Enfin quelle sera l'attitude des artistes ? Accepteront-ils de baisser leur cachet ? Car jouer devant 5000 spectateurs ce n'est pas la même chose que de jouer devant 20000.

C'est à toutes ces questions qu'il faut répondre selon Jean Boucher pour savoir si le festival peut avoir lieu et dans quelles conditions. Enfin la ministre a précisé que ces mesures annoncées pouvaient évoluer en fonction de la situation de la pandémie dans notre pays.