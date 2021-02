Festivals dans les Landes : Musicalarue se dit prêt, Atouts Cœurs annule

En Haute Lande, si le festival Musicalarue se dit prêt à organiser une édition 2021, des annonces sont attendue fin mars, le festival Atout Cœurs à Benquet, qui devait avoir lieu du 11 au 14 mai, lui, préfère jeter l'éponge pour cette année encore. Les organisateurs l'annoncent dans un communiqué ce vendredi après midi.

"Cela faisait des semaines et des semaines qu’ils cultivaient l'espoir, ils étaient prêts …. Mais, face aux trop nombreuses incertitudes liées à la crise sanitaire c’est le cœur lourd que les organisateurs du Festival Atout Cœurs de Benquet annoncent l’annulation de l’édition 2021, celle qui devait être l’année des 20 ans. Ce n’est que partie remise, avec l’optimisme qui les caractérise, les équipes sont déjà tournées vers l’avenir. 2022 sera une grande année, avec une belle programmation. Nous tenons à remercier les artistes avec qui nous étions en contact ainsi que tous nos partenaires. Alors, rendez-vous en 2022 pour rattraper le temps perdu."*

La ministre de la culture Roselyne Bachelot a dévoilé ce jeudi un premier protocole pour les festivals d'été... pour l'instant, ce sera 5000 personnes maximum, assises à bonne distance. Une jauge amenée à évoluer en fonction de la situation sanitaire. La ministre promet 30 millions d'euros d'aides pour compenser les pertes et pour soutenir les festivals qui préfèrent tout annuler.

Des festivals cet été en France, avec seulement 5.000 spectateurs par soir et à condition qu’ils soient assis. Voilà les conditions posées par le gouvernement pour des spectacles en plein air cet été. Comme Atout Cœurs, d'autres festivals n’y trouvent pas leur compte et annoncent l’annulation de leur prochaine édition. C’est le cas de Garorock à Marmande (Lot-et-Garonne) ou du Hellfest, le festival de musique de rock et de métal à Clisson.