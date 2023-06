Festivités de l'été à Perpignan : il n'y aura pas de feu d'artifice pour le 14 juillet

Il n'y aura pas de feu d'artifice cette année pour le 14 juillet à Perpignan. Celui-ci est effectivement absent du programme des festivités présenté ce mardi 13 juin en mairie. La décision a été prise mi-mai par les autorités, dans un contexte de sécheresse. "Nous ne voulions pas prendre le risque de déclarer un incendie, relate Véronique Aliot-Lopez, en charge de l'événementiel. Nous avons donc cherché un spectacle qui nécessite un plan sécurité beaucoup moins difficile et moins contraignant."

Le retour du son et lumière sur le Castillet

À la place donc, un spectacle laser sera proposé sur La Basse. Il durera quinze minutes et sera diffusé deux fois, à 22h30 puis à 23h. Si la solution plaît (ce sera le même type de spectacle que celui proposé lors du festival de l'eau), l'idée sera peut-être à garder, car d'après la mairie, "les feux d'artifice pourraient être annulés à chaque fois" dans les prochaines années.

Des festivités, il y aura tout de même cet été à Perpignan. La fête de la musique (21 juin), les feux de la Saint-Jean (23 juin), les spectacle des Rayonnantes, tous les jeudis soirs, ainsi que le son et et lumière, renouvelé pour sa seconde édition, sur le Castillet. Tous les mardis et jeudis soir à partir de 22h30. Avec un autre thème cette année : Perpignan au temps des rois de Majorque. La mairie se réserve aussi la possibilité de reprojeter le spectacle de l'an dernier, d'autres soirs dans la semaine.

L'affiche des Rayonnantes pour la 2nde édition. - Mairie de Perpignan

Première édition du festival de musique gitane

La nouveauté cette année, c'est le festival de musique gitane, nommé "Rumba na mà". C'était une volonté de Louis Aliot. Ça y'est, il se concrétise et va se décliner tout au long de l'été sous différentes formes. Une expo photo à l'hôtel Pams, du 5 au 28 juillet. Les mercredis de la rumba, tous les mercredis donc, entre le 5 juillet et le 9 août, avec des concerts. "Des artistes internationaux, des artistes locaux" se félicite l'adjoint à la culture, André Bonnet. Les Assises de la rumba aussi, du 17 au 19 juillet à la Casa musicale. Ainsi qu'une nuit étoilée spéciale rumba, le 18 juillet, 20h30 à l'église des Carmes.

Enfin, autre nouveauté, les mardis de Perlimpinpin. Du mardi 25 juillet au mardi 22 août, de 19h à 21h, des animations à destination des familles, des enfants.

Infos pratiques : tous ces événements sont gratuits et en libre accès.