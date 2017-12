Festivités de Noël 2017 : la fête est gâchée par le vent à Cherbourg!

Le marché de Noël a officiellement ouvert ses portes ce vendredi soir alors que les élus ont allumé pour la première fois les illuminations en ville. Mais le spectacle Little Nemo in Slumberland a dû être annulé pour cause de vent trop fort!

La décision est tombée à 18H40 ce vendredi soir! Le spectacle de lancement des festivités de Noël à Cherbourg a été annulé. Toute la journée, la troupe de théâtre de rue et les autorités ont hésité à maintenir ce spectacle lors duquel des personnages gonflables d'envergure devaient être déployés dans les rues de la Ville. Mais alors que la décision avait été prise de maintenir ce spectacle, les autorités ont dû se résoudre à annuler le show en raison des rafales de vent trop fortes.

Cette année, c'est avec une semaine de retard que Cherbourg revêt ses habits de fêtes. Habituellement, c'est à l'occasion du premier week-end de décembre que la ville lance ses festivités. Mais cette année, les vacances scolaires arrivent tardivement et se poursuivent jusqu'au 7 janvier. La volonté de la municipalité, s'est d'offrir le marché et la patinoire aux habitants jusqu'à la fin des vacances. D'où un début retardé à cette fin de semaine.

Le premier temps fort des festivités de Noël est prévu dimanche. La patinoire installée devant le théâtre de Cherbourg accueillera l'ex-championne de patinage artistique Surya Bonaly. Une exhibition prévue à 17 heures. Avant cela, la championne prendra un bain de foule avec la population.