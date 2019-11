Festivités de Noël : les temps forts à ne pas manquer dans la Manche

Les amateurs de glisse pourront profiter, comme l'an dernier, de deux patinoires en glace naturelle dans le département. A Avranches, les 150m2 de glace installés place littré accueilleront les premiers patineurs vendredi 6 décembre et jusqu'à la fin des vacances de Noël (programme complet d'Avranches, ici). A Cherbourg, c'est dès ce vendredi 29 novembre que la structure entre en service au coeur du marché de Noël dont l'inauguration coïncidera avec le lancement des illuminations dans les rues qui serviront de théâtre au spectacle déambulatoire de silhouettes géantes, "Les totems". La patinoire cherbourgeoise accueillera notamment l'ancien champion Philippe Candeloro à 18H30, mercredi 4 décembre. (programme complet de Cherbourg-en-Cotentin, ici).

La féerie passe par le mapping

A Saint-Lô, les illuminations débutent aussi ce 29 novembre et vous pourrez les admirer d'en haut, à bord de la grande roue dès samedi et jusqu'à la mi janvier. Saint-Lô qui proposera aussi des séances de mapping, la projection d'images, sur les murs de la médiathèque, place du Champ de Mars (programme complet de Saint-Lô, ici) Pour les amateurs de cette technologie, rendez-vous à Coutances du 14 au 30 décembre pour le spectacle son et lumière projeté sur la façade de la cathédrale, tous les soirs dès 18 heures. Le mapping de 14 minutes sera enchaîné jusqu'à 19h15 (programme complet de Coutances, ici).

A pied, à cheval, en bateau ou en voiture, le Père-Noël sur tous les fronts

A Granville, une tempête de neige envahira le cours Jonville le 22 décembre et à partir de cette date, il sera possible de dévaler une piste de luge de 25 mètres de long(programme complet de Granville, ici). Quant aux rendez-vous avec le Père-Noël notez-les bien : il déambulera dans les rues de Saint-Lô le 15 décembre, avant de regagner Coutances le même jour pour participer à une parade dans la ville à bord d'une 2 CV rouge. Le dimanche suivant, le 22, c'est en bateau selon son habitude, qu'il accostera à Cherbourg pour un tour du centre ville en calèche.