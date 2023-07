Festivités du 14 juillet : où et quand voir les feux d'artifice en Drôme et en Ardèche ?

La météo ne devrait pas venir perturber les feux d'artifice prévus pour les festivités du 14 juillet, accompagnés souvent de bals ou de concerts gratuits. Recensement des principaux rendez-vous en Drôme et en Ardèche.

Les feux d'artifice du 13 juillet :

Privas - 22h30 place du Champ de Mars. Animations musicales et buvette dès 19h.

- 22h30 place du Champ de Mars. Animations musicales et buvette dès 19h. Romans-Bourg-de-Péage - 22h15 depuis le belvédère Saint-Romain à Romans-sur-Isère. Les deux communes ont confié le feu d'artifice à la société Unic de Saint-Paul-lès-Romans qui fête ses 150 ans et promettent "vingt minutes de pure magie" sur le thème "Y'a de la joie". Il y aura ensuite un bal populaire place Maurice Faure.

- 22h15 depuis le belvédère Saint-Romain à Romans-sur-Isère. Les deux communes ont confié le feu d'artifice à la société Unic de Saint-Paul-lès-Romans qui fête ses 150 ans et promettent "vingt minutes de pure magie" sur le thème "Y'a de la joie". Il y aura ensuite un bal populaire place Maurice Faure. Annonay - 22h30 tiré du parking au-dessus du magasin Spar et à admirer depuis la place des Cordeliers. Feu d'artifice de vingt minutes précédé d'un mini-concert des Ardéchois et suivi d'un concert du groupe DSX au skatepark.

- 22h30 tiré du parking au-dessus du magasin Spar et à admirer depuis la place des Cordeliers. Feu d'artifice de vingt minutes précédé d'un mini-concert des Ardéchois et suivi d'un concert du groupe DSX au skatepark. Guilherand-Granges - 22h30 depuis le parvis de la mairie où se tiendra ensuite le bal populaire. Le centre-ville sera piétonnisé avec animations musicales et buvette dès 19h au parc Clémenceau.

- 22h30 depuis le parvis de la mairie où se tiendra ensuite le bal populaire. Le centre-ville sera piétonnisé avec animations musicales et buvette dès 19h au parc Clémenceau. Le Pouzin - 22h30 au-dessus du Rhône, ce sera un spectacle "pyro-mélodique".

- 22h30 au-dessus du Rhône, ce sera un spectacle "pyro-mélodique". Portes-lès-Valence - 22h depuis le toit de la mairie dans le cadre de Portes en fête et show de l'orchestre Alméras Music Live.

- 22h depuis le toit de la mairie dans le cadre de Portes en fête et show de l'orchestre Alméras Music Live. Les Vans - 23h depuis le parking des soeurs, précédé par un défilé aux flambeaux à 22h30 et suivi par un bal place Léopold Ollier.

Les feux d'artifice du 14 juillet :

Valence - 22h au Champ de Mars suivi d'un bal populaire des années 70 à nos jours à la fontaine monumentale.

- 22h au Champ de Mars suivi d'un bal populaire des années 70 à nos jours à la fontaine monumentale. Aubenas - 22h30 depuis l'agora du Champ de Mars.

- 22h30 depuis l'agora du Champ de Mars. Bourg-Saint-Andéol - 22h30 au-dessus du Rhône précédé d'animations musicales dès 19h et d'un marché nocturne de 18h à 22h sur les quais.

- 22h30 au-dessus du Rhône précédé d'animations musicales dès 19h et d'un marché nocturne de 18h à 22h sur les quais. Tain-Tournon - 22h30 depuis la passerelle Marc Seguin qui relie les deux villes sur le Rhône suivi d'un bal populaire quai Farconnet à Tournon.

- 22h30 depuis la passerelle Marc Seguin qui relie les deux villes sur le Rhône suivi d'un bal populaire quai Farconnet à Tournon. La-Voulte-sur-Rhône - 22h30 sur les berges du Rhône.

- 22h30 sur les berges du Rhône. Lamastre - 22h30 place du pont de Tain suivi du bal populaire.

- 22h30 place du pont de Tain suivi du bal populaire. Ruoms - 22h30 depuis la plage près du camping municipal.

- 22h30 depuis la plage près du camping municipal. Vallon-Pont-d'Arc - 23h depuis la plage du Creps sous le pont de Salavas.

A noter qu'à Montélimar, il n'y aura pas de feu d'artifice. Celui de l'an dernier avait dû être annulé en dernière minute à cause de la sécheresse et du risque d'incendie. La ville a préféré ne pas en programmer cette année et le remplacer par un bal des pompiers le 14 juillet au soir dans le parc des deux rivières. A Pierrelatte, la ville ne prévoit pas non plus de feu d'artifice mais un banquet républicain et un bal ce 14 juillet.