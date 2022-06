Festivités du 14-Juillet : Toulouse annonce le retour du grand feu d'artifice sur la Garonne

Pour la Fête Nationale, Toulouse retrouve ses habitudes perdues à cause du Covid en 2020 et 2021 avec un grand concert gratuit à la Prairie des Filtres suivi d'un magistral feu d'artifice près de la Garonne.

Retour du grand concert et du feu d'artifice géant

Cette année, Toulouse fait venir à la Prairie des Filtres des artistes renommés comme Jérémie Frérot, Camélia Jordana ou le rappeur à succès Dadju à partir de 20h30, précédés par une avant-première dédiée à des artistes locaux comme Cyprien Zéni de The Voice ou le DJ toulousain Matt Mendez.

À 22h30, place au spectacle pour lequel des milliers de familles afflueront en bord de Garonne et sur les hauteurs de la ville. Le spectacle pyrotechnique tiré sur la Garonne est comme d'habitude créé par la société Ruggieri. Intitulé cette année "Toulouse la tête dans les étoiles, du rêve à la réalité", le spectacle mêlera bandes originales de séries et de films et extraits de communication de missions spatiales, d’Apollo à Space X, de Doctor Who à Interstellar. Tiré depuis 24 radeaux, le feu d’artifice se projettera dans le ciel entre le Pont-Neuf et le Quai de la Daurade.

En 2020, les festivités avaient été purement annulées, remplacées par des projections sur l'Hôtel-Dieu. En 2021, la Ville n'avait pas organisé de concert mais quatre feux d'artifice plus petits tirés des quatre points cardinaux de Toulouse, afin d'éviter les attroupements en ville.

En 2019, le dernier grand feu d'artifice à Toulouse avait attiré au moins 300.000 personnes.