Festoù-noz annulés en Bretagne : les organisateurs et musiciens ont "le moral dans les chaussettes"

Comme le Roué Waroch à Plescop (Morbihan), de nombreux festoù-noz sont reportés ou annulés. Les festivals avaient pourtant repris à l'été dernier, après plus d'un an d'arrêt. Les musiciens et organisateurs sont à l'arrêt forcé.

L'ambiance des festoù-noz paraît bien loin en ce début d'année avec la flambée de l'épidémie de Covid et le variant Omicron. Le protocole sanitaire, qui interdit les concerts en format debout, rend impossible l'organisation d'un fest-noz en Bretagne. Après le Yaouank à Rennes, l'édition 2022 du Roué Waroch est annulée. Il devait se tenir du 11 au 13 février à Plescop, au nord de Vannes. "Que vont devenir les grands évènement d'hiver ?, s'interroge l'organisateur, Fañch Loric, alors que son festival est annulé pour la deuxième année consécutive. Il risque d'y avoir des embouteillages au printemps et durant l'été !"

Plusieurs dizaines de milliers d'euros de pertes

Cette deuxième annulation est la dernière possible pour le fest-noz d'un point de vue financier. "Il y a un vrai ras-le-bol, le moral est au fond des chaussettes", confie Fañch Loric, qui a préparé cet évènement pendant cinq mois. Les assurances coûtent trop cher, et le Covid n'est plus reconnu comme une clause d'annulation qui permettrait le remboursement de l'acompte réalisé par l'organisation. "Les choses sont un peu perverses : si les préfectures faisaient un arrêté interdisant ou annulant l'évènement, on devrait récupérer la totalité de cet acompte. Sauf qu'en réalité, les préfectures n'interdisent pas les évènements. Ce sont les maires qui doivent prendre des décisions d'interdiction."

"Il y a des bénévoles qui n'ont pas de passe sanitaire, d'autres qui ont peur du Covid."

Le protocole sanitaire est intenable pour les festoù-noz mais, surtout, la gestion des bénévoles est compliquée. "Il y a ceux qui n'ont pas de passe sanitaire, d'autres qui ont peur du Covid, on a quand même 250 bénévoles à gérer !" Fañch Loric craint également que ces annulations en série entraînent des conséquences sur la qualité des programmations. "Les organisations vont prendre moins de risques financiers car il y a une incertitude sur le nombre d'entrées réalisées. Du coup, ils vont choisir des groupes qui coûtent moins cher, donc des groupes amateurs . Pour un groupe professionnel, si vous mettez la sono, etc, on est à plus de 3.000 euros au total." Les pertes du festival s'évaluent en dizaines de milliers d'euros.

La communion dans la danse bretonne "manque vraiment" à ce musicien

Thomas Moisson a plusieurs fois baissé ses tarifs pour soutenir les festoù-noz "pour que le tissu culturel puisse vivre et perdurer. C'est surtout ça qui est important." Cet accordéoniste a le moral "plus bas qu'il y a un an et demi, parce qu'à l'époque on avait toujours cet espoir que ça revienne. Là, ça fait un peu un double coup de marteau". Après plus d'un an sans jouer, il a repris les festoù-noz à l'été dernier. "Il y avait une superbe ambiance", se souvient-il.

Thomas Moisson a fondé un duo avec le chanteur Lors Landat en 2008. - Serj Philouze

Programmé notamment au fest-noz Yaouank, le musicien totalise une vingtaine de dates annulées ou reportées depuis l'été dernier et jusqu'au mois de février, notamment un concert sur l'Île de Man. Il insiste sur l'importance de la danse comme lien social. "Le fait de pouvoir se serrer dans une gavotte, bras-dessus, bras-dessous, il y a une communion qui se fait dans la danse bretonne. Là, ça manque vraiment parce qu'on l'a retrouvée et puis 'on a l'a reperdue !" En attendant la reprise des festoù-noz, Thomas Moisson continue de jouer, notamment avec le chanteur Lors Landat avec lequel il a créé un duo 2008.