Festyland lance sa première attraction à Looping sur fond de mythologie scandinave

Le parc d'attraction normand rouvre ses portes le Ier avril avec une nouvelle attraction à sensation. Il s'agit du Miolnyr, une attraction en lien avec le monde viking. Elle vise le public adolescent et promet des sensations sans écœurement.

Festyland, le premier parc d'attraction de Normandie (225.000 visiteurs l'an passé) poursuit l'enrichissement de son offre. Il met en service cette saison une nouvelle attraction nommée "Miolnyr", le nom du marteau de Thor.

Elle sera visible lors de cette nouvelle saison qui débute le Ier avril prochain

Le Dieu du tonnerre offrira pour la première fois à un public d'adolescent l'occasion de faire des loopings dans le parc. "On a huit marteaux fixés sur un axe central, explique le directeur de Festyland Alexandre Lair. Ces marteaux vont se balancer comme on peut imaginer le marteau de Thor qui viendrait frapper le sol. chaque visiteurs aura une sensation de vol et de planer quant il sera dans cette attraction."

Près d'un million d'euros ont été investis par le parc d'attraction dans ce nouveau manège. Festyland espère attirer 20.000 visiteurs supplémentaires grâce à cette nouvelle offre.

Parc Festyland - ouverture du Ier avril au Ier octobre

Tarif adulte : 20,50 euros / enfants -12 ans : 17 euros. Enfants -95 cm : gratuit. Sénior +60 ans : 17,50 euros.