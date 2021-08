Fête de l'Âne, du Ballon d'Alsace, feux d'artifice : un 15 août sous le signe des annulations

Le 15 août est souvent l'occasion dans le Nord Franche Comté de se rendre dans les nombreuses fêtes organisées dans le Territoire de Belfort, dans le Doubs ou en Haute-Saône. Mais comme pour beaucoup d'activités, la crise du COVID est passée par là. Et à l'heure du pass sanitaire, de nombreux organisateurs ont décidé d'abandonner face aux nouvelles contraintes.

Entre Ronchamp et Champagney, ce sont près 3000 personnes qui devaient se réunir pour admirer le feu d'artifice annuel mais les deux mairies organisatrices ont préféré jeter l'éponge. "Il était hors de question pour nous d'avoir des tensions et des dilemmes avec des gens qui n'auraient pas leur pass sanitaire à jour", regrette Benoît Cornu, le maire de Ronchamp.

On a besoin de tous se retrouver

Le pass sanitaire, c'est lui aussi qui a eu raison de la fête de l'Artisanat du Ballon d'alsace, organisée chaque année depuis 1993. "Au dessus, au Ballon, c'est à l'air libre. On ne peut pas clôturer le pré et demander les pass sanitaires et tout ce qui s'ensuit. C'est impossible. Et puis, ça n'aurait pas été une fête", déplore Monique Helbert, la présidente de Transhumances et Traditions, l'association en charge de l'organisation depuis une vingtaine d'années.

Autre institution qui n'aura pas lieu cette année : la fête de l'Ane de Suarce. 6000 personnes s'y réunissent normalement chaque année. Un événement là-aussi était impossible à encadrer. Mais le président du comité des fêtes et maire du village, Patrice Dumortier, a tout de même voulu tenir un vide grenier. "Ça fait longtemps qu'il n'y a rien dans tous les villages. Il y a des gens qu'on ne voit plus. On a besoin de tous se retrouver, ne serait-ce que pour organiser. Et puis, comme dirait l'autre, pour boire un petit cours ensemble", explique l'édile.

Que ce soit à Suarce, Ronchamp ou au Ballon, tous les organisateurs espèrent qu'ils pourront reprendre sereinement en 2022.