Fête de l'automne à Contrexéville 9 ème édition septembre 2023

Pour sa 9ème édition, la fête de l'automne à Contrexéville propose dans plusieurs lieux de la ville un panel varié d'activités, d'expositions, ballades, spectacles et découvertes de produits du terroir.

Fête de l'automne à Contrexéville - septembre 2023

- Jusqu'au 23 sept 2023 - Trois expositions sur le thème « La forêt, une communauté vivante »

Espace Stanislas.

- Mercredi 20 sept 2023 - Le Rallye de la Biodiversité - Départ Site des Lacs - 14h

- Du vendredi 22 au dimanche 24 sept 2023, FESTIVAL photo « FORETS d’ici et d’ailleurs » - Salle Brassens de l’espace Chedid

- Samedi 23 sept 2023 - Sortie nature en forêt à 14h. Sortie en forêt avec l’ONF et l’AAPPMA pour découvrir les problématiques liées au climat et les modalités de renouvellement des hêtraies qui dépérissent (durée 2h30).

Dimanche 24 sept 2023 - Temps Fort - La grande fête de l'automne dès 10h

Le programme détaillé ici