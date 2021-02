Fête de la bière de Charleville-Mézières : objectif maintien en 2021, mais au camping

"J’étais étonné de recevoir le formulaire d’inscription !". Jean-Christophe Viot, le gérant de la brasserie d’Arthur à Warcq est un fidèle participant de la fête de la bière de Charleville-Mézières. "Personnellement, cette année, je ne crois pas trop aux manifestations. Après il vaut mieux anticiper que d’attendre et de ne rien faire".

Jean-Christophe Viot, patron de la brasserie d'Arthur : "Si ça a lieu, ce serait un bol d'air pour tout le monde" Copier

Et c’est bien le pari pris par les organisateurs de Bières en fête. En 2020, après une tentative de report, l’événement n’avait pas pu se tenir. La formule a donc été retravaillée pour que la seizième édition puisse avoir lieu du 21 au 24 mai prochain.

Un déménagement au camping

Le principal changement, c’est le lieu. Si la fête de la bière se tient en 2021, ce ne sera pas place ducale, mais au camping du Mont Olympe. "C’est trois fois plus grand, c'est clos, il y a déjà les installations électriques et les sanitaires. Ça nous permet d’accueillir jusqu’à 4000 visiteurs et de contrôler l’entrée plus facilement", explique François Baehr, le président de l’association organisatrice Bières en fête.

Reste à obtenir le feu vert de la préfecture.

Une édition salvatrice pour un secteur extrêmement ralenti

Si la fête de la bière de Charleville-Mézières est maintenue, "ce sera un vrai bol d’air" pour Jean-Christophe Viot et les autres brasseurs et cafetiers participants.

"En 2020, on a quand même eu le mois de janvier, l’après-fête avec les restaus ouverts, on a pu faire le Salon de l’Agriculture, puis une bonne saison l’été avec la réouverture des bars. J’ai plus peur pour 2021", jauge le gérant de la brasserie d’Arthur

Les bars et les restaurants, fermés depuis fin octobre, représentent la moitié de son chiffre d’affaire. Son activité a baissé de 20 à 25% en 2020. Quant à l’association Bières en fête, ses comptes sont dans le rouge. "Mais nous allons tenir jusqu’à cette manifestation dans l’espoir de renaître de nos cendres", espère François Baehr.