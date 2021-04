Fête de la librairie : à Strasbourg Chapitre 8 garde un lien fort avec ses lecteurs masqués

Ce samedi 24 avril 2021, c'est la Fête de la librairie. L'occasion, pour les petits libraires, de rappeler aux lecteurs que leur magasin fait partie des commerces accessibles en période de confinement. Et qu'ils comptent sur eux pour survivre.

Les librairies, en effet, font partie des commerces essentiels ouverts durant cette période de restrictions sanitaires.

Les librairies indépendantes, tout particulièrement, comptent sur cet évènement pour reconquérir leur clientèle. A l'occasion de cette 23ème Fête de la librairie, certains commerces vont d'ailleurs offrir symboliquement ce samedi une rose à chaque lecteur.

L'Eurométropole de Strasbourg abrite une vingtaine de librairies indépendantes, comme "Chapitre 8", rue de Verdun. Cette toute petite librairie de 52 m² existe depuis 15 ans.

Chapitre 8 est une librairie de quartier © Radio France - Corinne FUGLER

Vivent les conseils personnalisés !

"Chapitre 8" accueille en moyenne une petite centaine de clients fidèles chaque jour, des voisins, heureux comme Norbert de trouver une librairie bien achalandée dans leur quartier : "Il y en a assez des rues où il n'y a que des fast food et des banques. C'est comme un rayon de soleil dans un quartier!"

"Je préfère soutenir les petites librairies", s'enthousiasme Marie-Claude, qui vient se fournir en romans plusieurs fois par mois, "je trouve que les librairies plus grandes sont un peu anonymes. Ici, on connait un petit peu ce que je recherche. Je me félicite de tous les conseils qu'on m'a donnés."

"Je viens d'un pays, la Colombie, où la lecture n'est pas subventionnée, au contraire de la France", complète Vanessa, venue avec son fiston chercher des albums jeunesse.

Les habitués patientent devant la vitrine

Actuellement, seuls les livres et les disques sont accessibles. Pour les jeux de société, il faut passer commande en ligne ou par téléphone, puis se présenter au magasin, au lieu de se servir dans les rayons. Et, comme le magasin ne peut accueillir que quatre clients, les lecteurs doivent patienter à l'extérieur.

Les conditions de vente ne sont pas simples mais Kellen Guyon, l'une des trois libraires, l'a constaté, les échanges avec les lecteurs restent denses malgré le port du masque et l'attente sur le trottoir : "finalement, pour nous, ce n'est pas si désagréable d'avoir un nombre de personnes réduit à l'intérieur. Ça nous permet de nous concentrer sur le conseil sans être stressées par d'autres paramètres."

Les librairies indépendantes misent sur le choix pour attirer les lecteurs © Radio France - Corinne FUGLER

Pour cette édition 2021 de la Fête de la Librairie, plus de 480 libraires indépendants accueillent les lecteurs en France, ainsi qu'en Belgique et au Luxembourg.