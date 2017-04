Fête de la librairie indépendante : les libraires offrent un livre et une rose à leurs clients

Près de 500 librairies participent ce samedi partout en France à la Fête de la librairie indépendante. Une rose sera offerte par le libraire pour tout achat de livre.

"Dans un contexte de mise à l'épreuve du droit des auteurs et de grande mutation des habitudes de lecture, il n'est pas superflu mais très urgent de transmettre à nos clients ce qu'est notre vocation et ce que nos compétences apportent de très précis à la circulation et la diversité des livres", raconte Marie-Rose Guarnieri, responsable de la Librairie des Abbesses à Paris et cheville ouvrière de cette manifestation.

Cette fête se déroule en France mais aussi en Belgique, Suisse et Luxembourg.

Les libraires qui participent à cette opération offriront à leurs clients une rose et un ouvrage inédit qui met en lumière illustrateurs, graphistes et typographes. Ouvrage de 140 pages richement illustré, "Le corps du livre", tiré à 23.000 exemplaires, réunit une quinzaine de textes, hommages aux pionniers du métier tels Robert Massin et Pierre Faucheux, ou témoignages d'éditeurs contemporains sur la genèse de leurs couvertures (Actes Sud, Le Tripode, P.O.L...).

La France dispose du réseau le plus dense au monde avec ses 3 200 librairies.

Les Français lisent toujours en 2017, leurs pratiques numériques progressent

Selon une récente étude publiée par le Centre national du livre (CNL), les Français, en particulier les femmes, lisent de plus en plus, et aimeraient lire davantage s'ils disposaient de plus de temps libre.

Le nombre de livres lus (papier et numérique confondus) a sensiblement augmenté passant de 16 à 20 livres entre 2015 et 2017. Une augmentation qui s'explique notamment par une progression de la lecture du livre numérique. En 2017, 24% de lecteurs ont lu au moins un livre numérique contre 19% en 2015.