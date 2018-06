Pop-rock, variétés, country, musique classique ou mélodies du monde... Les mélomanes y trouveront forcément leur compte en cette 37e édition de la Fête de la Musique. Dans les grandes villes des Pays de Savoie, plusieurs centaines de concerts sont prévus.

A Chambéry

Ce ne sont pas moins de 16 scènes qui sont reparties dans la capitale savoyarde. Les festivités débutent entre 15 heures et 18 heures, des déambulations dans les rues du centre-ville suivront dès 19 heures avec de la capoeira au départ du Square Lannoy de Bissy. Une vingtaine de bars et de restaurants chambériens seront également à la fête.

Les 16 scènes prévues pour la Fête de la musique 2018 à Chambéry (les podiums sonorisés en jaune, les zones acoustiques en rose). - Ville de Chambéry

A Annecy

Plus d'une centaine de concerts sont organisés dès la fin d'après-midi dans les différents quartiers d'Annecy. 25 scènes sont aménagées dans la ville, ainsi qu'à Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, Pringy et Seynod. Les retours en bus sont gratuits pour tous les usagers sur les lignes Noctibus M, N et O de 20 h 30 à 1 heure du matin. La Sibra met en place cinq lignes spéciales pour la Fête de la musique. Les bus 1, 2, 3, 4 et 5 circulent toutes les heures de 22 heures à 1 heure du matin entre le pôle d'échange de la gare et le grand Annecy.