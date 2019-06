Fête de la Musique 2019 : le top des sorties à Paris et en Ile-de-France

Ce vendredi, les Franciliens sont amenés à vibrer aux sons et aux rythmes de la 38e édition de Fête de la Musique. France Bleu Paris a sélectionné pour vous les événements à ne surtout pas manquer à Paris et en Ile-de-France.

Paris, Île-de-France, France

Comme tous les 21 juin, vendredi la Fête de la Musique va battre son plein un peu partout en France.

Paris et l'Ile-de-France concentrent de nombreux points de rendez-vous pour les amoureux de la musique. Découvrez la sélection de France Bleu Paris dans la capitale et dans les départements franciliens.

A Paris

Comme chaque année, le 1er arrondissement propose une très belle soirée estivale le vendredi 21 Juin sur la scène du Palais Royal, 2 place Colette.

Retrouvez la Maitrise populaire de l'Opéra-Comique, l'Orchestre national de jazz , et bien d'autres pour un événement d'exception. L'événement, qui débute dès 16h00, est gratuit.

Assister à un spectacle sans le voir ? C'est possible. C'est ce que propose le centre culturel de Serbie, 123 rue Saint-Martin, avec l'exceptionnel spectacle Les Lumières intérieures prévu à cet effet. L'action se déroule dans le public, qui a les yeux bandés et fait des spectateurs les protagonistes de la pièce.

L'exploitation et l'exaltation des sens seront les maîtres-mots de cet événement. Le spectacle débute à 18h30 pour une durée d'une heure. A noter qu'il n'est accessible que sur réservation obligatoire : reservations@ccserbie.com

Vous n'y avez jamais pensé, mais ils l'ont fait ! Pour la première fois, la célèbre enseigne d’accessoires immobiliers IKEA participe à la fête de la musique. Le Symfonisk Music Festival, organisé au cœur du magasin Paris la Madeleine, 23 Boulevard de la Madeleine, résulte d'une collaboration entre l'enseigne suédoise et le spécialiste de l'expérience audio Sonos. L'animation qui débute dès 12h, ouverte à tous, est gratuite.

En Île de France

Seine et Marne

L'international New-Yorkais Big Ali et l'artiste non voyant, originaire des caraïbes anglophones Kessy seront présents au Parc du Mont Evrin à Montévrain pour un concert d'exception de 19h00 à 23h00. Au menu : Hip-Hop, musiques électroniques, R'n'B et Rap.

A l'occasion de la Fête de la Musique, les élèves des collèges Eugène Delacroix et Monthethy reprennent les plus beaux titres du roi de la pop, Michael Jackson. Une opportunité pour chacun de découvrir les talents de demain. Un rendez-vous à ne pas manquer prévu à la grande Halle de la Ferme d'Ayau, avenue de Vlaminck à Roissy-en-Brie, de 20h30 à 22h00.

groupe de musique - D.Plowy

Yvelines

Envie de voyager ? La NOLA French Connexion est un groupe de neuf musiciens parisiens qui s’inspire directement des brass-band louisianais. Doté d'un style divers et varié, le groupe mêle hip-hop, funk et jazz pour offrir un concentré de ce qui se fait de mieux dans la culture musicale de la Nouvelle-Orléans. Les musiciens prendront place dans la Salle Malesherbes à Maisons-Laffitte, 1 place du Château, de 20h30 à 22h30.

Les amateurs de chants et de danses auront bien fait de se retrouver dès 19h00 autour du clocher de Neauphlette pour une ambiance festive et décontractée. L'événement débutera par une soirée musicale, avant de laisser la place au karaoké et de finir par un feu d'artifice à partir de 23h00.

Essonne

Depuis plus de 15 ans, le Rack’am investit la scène en plein air de l’Escale à Brétigny pour son incontournable Fête de la Musique ! L’événement rayonne sur tout le département et au-delà avec plus de 3500 personnes accueillies chaque année. De 18h00 à 01h00, retrouvez des artistes tels que Clara Jo, le Groupe Soviet Suprem ou bien l'ensemble national de Reggae pour une soirée de Feu !

concert publique - Fête de la musique

Pour la sortie de son Nouvel Album Polaroïd, Youssoupha, ténor du rap conscient, animera un concert gratuit sur la grande scène du centre ville d'Evry de 19h30 à 01h00. Rendez-vous place des Droits de l'Homme et du Citoyens pour un concert d'anthologie !

Hauts-de-Seine

Les amateurs de Hot Jazz n'ont qu'à bien se tenir ! Le groupe Dixirella reprend et réinvente Hot-Jazz et Stomp, des styles initiés entre autres par Louis Armstrong, les Boswell Sisters. Vous pourrez venir les écouter de 18h30 à 20h30 le long de la Place Chavany à Colombes sur la terrasse d'un des nombreux cafés qui jonchent le lieu.

La rythmique des plus jeunes - Fête de la musique

Si la musique orientale vous intéresse, peut-être aurez-vous l'intention de venir voir jouer un grand nom de la musique algérienne : Kamel Mesbah. Guitariste virtuose du châabi algérois et kabyle, il saura vous faire chanter, vibrer et danser sur des sons venus de l'autre côté de la méditerranée. Pour le voir rien de plus simple. Ce dernier sera présent dans la salle de concert et de musique Caf'Muz de Colombes, rue Jules Michelet, à l'occasion de la Fête de la Musique, de 21h00 à 23h30.

Seine-Saint-Denis

un enfant lisant des partitions de musique - Elisa Haberer

Programmation "Spécial 80' " cette année à Montreuil. Pour les nostalgiques des années folles, rendez-vous à La Table d'Emile, 7 rue Emile Zola, pour un concert de quatre heures alternant Pop, Rock et variété française. Le public est attendu dès 19h00 pour ce concert gratuit et ouvert à tous.

La 38e édition du festival de la musique réserve quelques surprises. Parmi elles, vous aurez la chance d'assister à un concert du groupe de musique traditionnelle irlandaise Rùnai à Rosny-sous-Bois. En première partie, l’orchestre Molto Emozione è Piccolo Orchestra du conservatoire Francis Poulenc vous attend sur la scène du théâtre de Verdure du parc Decesari, rue Claude Pernès, à partir de 19h00 pour ouvrir cette soirée de la Fête de la Musique.

Val-de-Marne

Sheila, l’icône des années yéyé en France, née à Créteil, a été invitée par la Ville de Thiais à donner un concert au théâtre de Verdure du parc de l’Europe. Cette inépuisable artiste qui a vendu plus de 85 millions de disques dans le monde vit encore aujourd’hui à cent à l’heure en continuant de distraire les uns et de faire rêver les autres. Pour les intéressés, rendez-vous au 77 rue Victor Basch, à Thiais, pour une représentation folle ! Attention, l’entrée sera gratuite dans la limite des places disponibles.

Depuis plusieurs années, le Marché de Rungis organise le 21 juin sa Fête de la Musique. Cette année 2019, ne sera pas seulement l’occasion de fêter le solstice d’été ! Il célébrera également les 50 ans du MIN de Rungis. Cette manifestation populaire est l’occasion pour le Marché d’ouvrir ses portes, et de partager un moment de convivialité. Attention ! Avis aux partisans de la grasse-matinée, il va falloir faire l'impasse sur votre sommeil pour pouvoir assister aux différentes représentations. Les horaires de programmation sont de 6h00 à 9h00. Direction 102 Avenue des Maraîchers à Chevilly-Larue.

Val-d'Oise

Depuis presque quarante ans, le couple de Maliens Amadou & Mariam a réussi à conjuguer avec talent et joie de vivre amour et carrière musicale tout en devenant, discrètement mais sûrement, les plus célèbres ambassadeurs de la musique malienne, mais aussi de la musique africaine, tout autour du monde. Pour les retrouver, rendez-vous boulevard Héloïse, au parc des Berges à Argenteuil, de 20h30 à 22h00.

Dans le cadre de son 15e anniversaire, l'association La Ruche à Cergy profite de l'occasion pour souffler ses bougies en période de fête. Cette dernière a pris l'initiative d'organiser une soirée pleine de festivités regroupant de jeunes artistes Cergyssois mais aussi des danseurs de l’association Hope pour des shows percutants.

Concert la nuit - Fête de la Musique

Puis la soirée continuera avec l’arrivée de Ghetto Kumbé, venu tout droit de Bogota mettre le feu aux bougies grâce à leurs rythmes Afro Colombiens sur fond d’électro massive. Pour les plus joueurs, le Dress Code de la soirée sera le jaune et noir pour rappeler les couleurs des abeilles. De 18h00 à 03h00, soyez prêts à enflammer la piste de danse en vous rendant à l'Esplanade de Paris à Cergy.