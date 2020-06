Fête de la musique 2020 : ce qui est autorisé ou non cette année

Gestes barrières, concerts en ligne et public limité dans les salles de spectacles : coronavirus oblige, cette année, la Fête de la musique ne pourra être célébrée "comme on le fait d'habitude" a rappelé le ministre de la Culture ce vendredi sur RTL. France Bleu fait le point sur ce qui sera autorisé ou non ce dimanche 21 juin.

Assister à un concert dans une salle : autorisé, sous conditions

"Il y aura bien sûr des concerts dans des salles de spectacle" a confirmé Franck Riester. Ce sera possible "dans les salles où on peut s'asseoir avec la possibilité d'avoir un siège entre groupes" a précisé le ministre, "c'est à dire que si vous venez avec vos amis, vous pouvez être assis ensemble, les uns à côté des autres, à condition de porter le masque. En revanche vous devez laisser un siège d'écart avec les gens que vous ne connaissez pas. Les fosses ne sont pas autorisées."

A Paris par exemple, l'Accor Arena de Bercy rouvre ses portes au public ce vendredi mais seuls 2.000 spectateurs sont autorisés à assister aux concerts alors que l'enceinte peut accueillir dix fois plus de monde. Le respect de la distanciation physique et le port du masque sont obligatoires.

Les concerts improvisés dans la rue : interdits, sauf dérogation

Vous avez l'habitude d’improviser quelques morceaux au coin de la rue avec votre groupe de musique ? Ce ne sera pas possible cette année. "Il est interdit de se rassembler à plus de 10 sur la voie publique, sauf autorisation préfectorale" a rappelé le ministre de la Culture sur RTL. Les concerts spontanés sont donc interdits mais les concerts de rue qui ont obtenu une "autorisation préalable du préfet de département, en lien avec le maire" pourront avoir lieu. A charge pour l'organisateur de faire respecter les consignes sanitaires.

Les concerts dans les bars et les restaurants encadrés

"Pour les bars, cafés et restaurants, l’organisation de concerts relève de la responsabilité de l’exploitant du lieu" précise le ministère de la Culture sur son site internet. "Ils sont déconseillés dès lors qu’ils sont susceptibles de générer des rassemblements non maîtrisés sur la voie publique."

Des concerts en ligne et au balcon

Les initiatives sont cependant légion. Pour rendre hommage au milieu hospitalier, des concerts réservés aux patients, personnels soignants et à leurs familles seront organisés dans des hôpitaux de plusieurs régions avec des artistes tels que Tim Dup, Cyril Mokaïesh ou encore Angélique Kidjo.

De nombreux concerts en ligne doivent aussi avoir lieu. Jean-Michel Jarre notamment prévoit de jouer en direct dimanche soir "en avatar, comme dans Matrix", dans un univers virtuel où il pourra être rejoint "par les avatars des spectateurs" détenteurs de casques de réalité virtuelle, a-t-il expliqué à l'AFP. Le set, intitulé "Alone Together", sera retransmis en direct sur toutes les plateformes digitales (dimanche, 21h15 à Paris) et sera accessible de n'importe quel point du globe (via les sites et réseaux de Jarre et de VRrOOm, start up française qui réalise le projet). "Tout ce qui s'est fait maintenant, comme avec Fortnite (et le rappeur américain Travis Scott), était pré-enregistré, dans un univers pré-existant. Là, c'est de l'immersion totale, dans un espace créé et en live", a précisé Jean-Michel Jarre à l'agence de presse.

De nombreuses municipalités ont également pris des initiatives. A Nancy par exemple, la Ville appelle les habitants à jouer de la musique "depuis leurs balcons dans le respect des règles sanitaires et des règles de bon voisinage".

Tous les musiciens, "amateurs ou professionnels", sont par ailleurs invités par le ministère "à interpréter ou réinterpréter Chanson sur ma drôle de vie de Véronique Sanson, dimanche au même moment, juste après 20h", chacun chez soi, "sur son balcon ou à sa fenêtre, dans son jardin ou dans sa cour, sur les réseaux sociaux". Pour ceux qui souhaiteraient s'"approprier la chanson", un tutoriel est disponible sur www.fetedelamusique.fr et les réseaux sociaux.