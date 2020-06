Fête de la musique 2020 : pour Jack Lang, "les règles sanitaires peuvent provoquer l'imagination"

"L'esprit de la musique sera présent" veut croire Jack Lang, emblématique ministre de la culture de François Mitterrand, créateur de la Fête de la musique en 1982. L'événement, célébré en France et en Europe chaque 21 juin, est fortement encadré cette année par les règles sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19. Mais la fête existera tout de même, affirme ce vendredi sur France Bleu Lorraine celui qui est né dans les Vosges et a grandi en Meurthe-et-Moselle.

Les préfectures, comme celle de Meurthe-et-Moselle, ont fait savoir que les concerts spontanés dans les rues ne seraient pas autorisés et ceux dans les bars, cafés et restaurants déconseillés. La Fête de la musique aura-t-elle la même saveur ? "Oui et non", reconnaît Jack Lang, mais malgré les règles sanitaires, "je pense que beaucoup auront bonheur et plaisir à se retrouver, à chanter et à partager l'amour de la musique".

La fête de la musique, c'est l'appel aussi à l'imagination

Jack Lang y voit même l'occasion de retrouver l'esprit originel de la fête : "Les obstacles liés aux règles sanitaires peuvent provoquer l'imagination. La fête de la musique, c'est l'appel aussi à l'imagination. On demande depuis l'origine aux citoyens d'être eux mêmes les inventeurs ou les co-auteurs dans leur village, dans leur ville, dans leur quartier. Beaucoup, dans de nombreuses villes et villages ont imaginé une façon de jouer, si j'ose dire, avec les règles pour tenter de les contourner."

L'ancien ministre de la culture et de l'éducation estime en tout cas qu'il fallait bien maintenir l'événement. Il l'a conseillé à l'actuel ministre Franck Riester : "Supprimer un événement purement et simplement aurait peut-être été ressenti. comme un interdit , surtout en ce moment, inaccepté ou inacceptable."

Les pouvoirs publics doivent continuer à épauler les artistes

Au-delà de la Fête de la musique, c'est tout le monde de la culture qui est encore lourdement handicapé par la crise sanitaire. "Des mises à l'arrêt qui parfois, confinent à la mise à mort", estime Jack Lang, qui salue les efforts fournis par le gouvernement. Mais si les cinémas et les musées rouvrent, "le spectacle vivant, la musique, le théâtre, toutes les formes, qui comportent des rencontres physiques, entre un public et des artistes" souffrent particulièrement. Pour Jack Lang, il faut que les pouvoirs publics continuent dans les prochains mois à accompagner les artistes et les créateurs.