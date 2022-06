Fête de la musique à Dijon : les préparatifs face aux risques d'orages

Ce 21 juin 2022, la Fête de la musique revient dans sa version sans restrictions sanitaires... mais avec des risques d'orages et de vents forts en Côte-d'Or. A Dijon, la mairie organise treize concerts en plein air, des scènes qu'il faut adapter aux risques d'intempéries.

Pour la Fête de la musique 2022, une quinzaine de villes de Côte-d'Or proposent des concerts de musiciens amateurs, souvent en plein air. C'est le cas à Dijon, où la mairie propose treize scènes avec à chaque fois plusieurs artistes amateurs. Les régisseurs qui installent les scènes doivent prendre en compte la météo menaçante cette année : 30 degrés sont annoncés en journée puis des orages et vents violents dans la soirée.

Même pas peur de la pluie

Côté musiciens, la pluie ne fait pas peur. Le groupe Godhiva participe au concert place de la Libération à partir de 21h, une heure à laquelle orages et vents violents son annoncés : "pour nous ça ne change rien, c'est sûr qu'on se demande toujours si ça ne va pas freiner les spectateurs", avoue Christophe le bassiste du groupe. "Mais avec la chaleur qu'il a fait, les gens vont venir, même si il pleut", veut se convaincre Dorian, le chanteur.

Côté organisateurs, la pluie ne fait pas peur non plus. Delphine Junier est la régisseuse du concert place de la Liberté, c'est elle qui organise et contrôle l'installation de la scène : "notre matériel est équipé contre la pluie". Pour ce qui est des orages, elle est aussi confiante : "nous sommes contrôlés régulièrement, il n'y aura aucun problème".

Attention au vent

Ce qui inquiète un peu plus Delphine Junier, c'est le vent : Météo France annonce des rafales à 60km/h. Pour éviter que la scène ne se soulève, plusieurs dispositifs sont mis en place : "on a des poids lesté au pied de la scène, un anémomètre pour mesurer le vent et des bâches adaptées au vent". Des bâches, montée sur une structure qui coulisse sur des colonnes de 8 mètres de haut, une à chaque coin de la scène.

Mathieu Buccacio est régisseur technique de la scène, il explique l'utilité de ces bâches : "avec les rideaux, ça fait vraiment une boîte noire complètement hermétique au vent". La scène en elle-même a également une forme particulière (plus inclinée vers l'avant), qui empêche le vent de s'engouffrer dedans et donc de la faire bouger.

Toute la soirée, un régisseur sera en charge de vérifier la vitesse des rafales de vent, les services de la mairie seront également en communication avec Météo France : si les conditions deviennent trop compliquées, le concert sera stoppé.