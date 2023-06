Fête de la Musique à Metz : cinq scènes de la mairie, mais des rues fermées

Comme chaque année, la ville de Metz participe activement à la Fête de la Musique, avec notamment cinq scènes montées au jardin botanique, sur la place de la République, dans le jardin de l'Esplanade, sur la place du Marché couvert, sur la place de la Comédie.

Concerts - Jardin de l'Esplanade à Metz

De 18h30 à 20h00, Scarlett (rock)

De 20h30 à 22h00, Scrambled Eggs And Fentanyl (hard rock)

De 22h30 à 00h00, Otherfate (rock)

Concerts - Place du Marché Couvert à Metz

De 18h30 à 19h30, Chorale Alliance (chant chorale)

De 20h30 à 22h00, Nado (musiques latines)

De 23h00 à 00h00, IBRA (R’n’B)

Concerts Place de la Comédie à Metz

De 18h00 à 20h30, Les poissons rouge (Jazz)

De 21h00 à 00h00, Chris Sorrelli (pop rock)

Concerts - Place de la République à Metz

De 19h00 à 20h30, No Fireworks (rock)

De 21h00 à 22h30, Arsians (reggae)

De 23h00 à 00h30, Trompe l'oeil (électro)

Concerts - Jardin Botanique de Metz

17h : Les PolySons du Conservatoire - Direction : A. Sablon

18h : Les MotiVents du Conservatoire - Direction : A. Sablon

19h : Les CaptiVents du Conservatoire - Direction : J.Dominski

20h30 : Harmonie Municipale de Metz - Direction : A.Tutin

Rues fermées et stationnements interdits

Afin d’assurer la sécurité de tous et le bon déroulement de la manifestation, des restrictions en termes de circulation et de stationnement sont à prévoir.

Du mercredi 21 juin 7h au jeudi 22 juin 2h, le stationnement sera interdit dans cour du marché couvert.

Du mercredi 21 juin 18h au jeudi 22 juin 2h, le stationnement et la circulation seront interdits sur la totalité du plateau piétonnier. Seuls les riverains possédant un garage auront accès au plateau piétonnier, sur appel, sur appréciation des services de police municipale et en fonction de l’affluence. Les télécommandes seront désactivées. Seuls les cycles et véhicules de secours auront le droit de circuler.