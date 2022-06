Fête de la musique à Nantes : du son et des consignes à respecter

De la pop, du funk, de l'électro ou encore du baroque, ce 21 juin, tous les styles musicaux sont à l'honneur. C'est la 41e édition de la Fête de la musique, après celles de 2020 et de 2021 dans un format très réduit en raison des mesures sanitaires dues à la pandémie de coronavirus. A Nantes, comme le veut la tradition, pas de grande scène "pour favoriser la multiplicité des initiatives et la variété des genres musicaux", écrit la mairie dans son communiqué. La mairie conseille aux musiciens la place Graslin où les chorales ont leurs habitudes et le square de la Psalette, tout à côté de la cathédrale.

Pas de musique sur la voie publique au-delà d'1h du matin secteur du Hangar à bananes

Qui dit musique, dit son, mais avec "une sonorisation raisonnable de 19 heures à 1 heure du matin dans l'ensemble du périmètre du centre-ville." Les murs de sons ne sont pas autorisés et rappelons que la préfecture de Loire-Atlantique interdit les rassemblements festifs à caractère musical non déclarés jusqu'au 27 juin.Comprenez les rave-party, les free-party, les teknivals. Des contrôles sont annoncés. Dans le secteur du Hangar à bananes, au-delà d'une heure du matin, il ne pourra pas y avoir des concerts en dehors des établissements du secteur. Pas sur la voie publique. Des mesures alors qu'à Nantes reste en mémoire la Fête de la musique 2019 et la mort de Steve Maia Caniço.

Ni voiture, ni moto, ni tram, ni bus en centre-ville

En raison des concerts partout en centre-ville, dans les rues, la circulation est interdite aux véhicules motorisés entre 19 heures et 2 heures dans le secteur défini, à consulter sur la carte ci-dessous.

Les bus et les tramways ne circuleront pas dans ce même périmètre dès 19 heures. Sont concernées les lignes 1, 2, 3, C1, C2, C3, C5, C6, 11, 12, 23, 26, 54 et la navette aéroport.